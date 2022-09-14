Рейтинг@Mail.ru
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал - РИА Новости, 14.09.2022
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:59
2022-09-14T13:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
валерий горелых
урал
каменск-уральский
свердловская область
россия
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает региональная прокуратура в среду."Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, одиннадцати, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", - говорится в сообщении.По информации из социальных сетей, во вторник дети катались на самокатах у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подростками заинтересовались правоохранители, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.При этом в надзорном ведомстве отметили, что, по словам одного из подростков, они жарили на самокате не картофель, а листья и ботву - в качестве своеобразного развлечения.
https://ria.ru/20220831/prigovor-1813455953.html
https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html
урал
каменск-уральский
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, валерий горелых, урал, каменск-уральский, свердловская область, россия, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Валерий Горелых, Урал, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Дети
13:59 14.09.2022
 
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал

В Каменске-Уральском установили личности подростков, превративших Вечный огонь в мангал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает региональная прокуратура в среду.
"Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, одиннадцати, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
По информации из социальных сетей, во вторник дети катались на самокатах у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подростками заинтересовались правоохранители, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.
При этом в надзорном ведомстве отметили, что, по словам одного из подростков, они жарили на самокате не картофель, а листья и ботву - в качестве своеобразного развлечения.

Читайте также:

 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ПроисшествияВалерий ГорелыхУралКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала