https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал - РИА Новости, 14.09.2022
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:59
2022-09-14T13:59
2022-09-14T13:59
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
валерий горелых
урал
каменск-уральский
свердловская область
россия
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает региональная прокуратура в среду."Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, одиннадцати, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", - говорится в сообщении.По информации из социальных сетей, во вторник дети катались на самокатах у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подростками заинтересовались правоохранители, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.При этом в надзорном ведомстве отметили, что, по словам одного из подростков, они жарили на самокате не картофель, а листья и ботву - в качестве своеобразного развлечения.
https://ria.ru/20220831/prigovor-1813455953.html
https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, валерий горелых, урал, каменск-уральский, свердловская область, россия, дети
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Валерий Горелых, Урал, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Дети
На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал
В Каменске-Уральском установили личности подростков, превративших Вечный огонь в мангал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает региональная прокуратура в среду.
"Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, одиннадцати, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
По информации из социальных сетей, во вторник дети катались на самокатах у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.
По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
, подростками заинтересовались правоохранители, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.
При этом в надзорном ведомстве отметили, что, по словам одного из подростков, они жарили на самокате не картофель, а листья и ботву - в качестве своеобразного развлечения.