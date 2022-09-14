https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html

На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал

На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал - РИА Новости, 14.09.2022

На Урале нашли подростков, превративших Вечный огонь в мангал

Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:59

2022-09-14T13:59

2022-09-14T13:59

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

валерий горелых

урал

каменск-уральский

свердловская область

россия

дети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Установлены личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы в городе Каменске-Уральском Свердловской области – им от 11 до 16 лет, сообщает региональная прокуратура в среду."Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, одиннадцати, четырнадцати, пятнадцати и шестнадцати лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики", - говорится в сообщении.По информации из социальных сетей, во вторник дети катались на самокатах у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.По словам начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, подростками заинтересовались правоохранители, которые изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.При этом в надзорном ведомстве отметили, что, по словам одного из подростков, они жарили на самокате не картофель, а листья и ботву - в качестве своеобразного развлечения.

https://ria.ru/20220831/prigovor-1813455953.html

https://ria.ru/20220829/ogon-1812849371.html

урал

каменск-уральский

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, валерий горелых, урал, каменск-уральский, свердловская область, россия, дети