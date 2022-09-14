https://ria.ru/20220914/lnr-1816796077.html
Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной
Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной - РИА Новости, 14.09.2022
Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной
Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опроверг в Telegram-канале сообщения о захвате украинскими войсками города Кременная под Северодонецком. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:31
2022-09-14T17:31
2022-09-14T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
иван филипоненко
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опроверг в Telegram-канале сообщения о захвате украинскими войсками города Кременная под Северодонецком.Видео снято в вышеупомянутом населенном пункте. По словам Филипоненко, "украинское преступное правительство" продолжает терроризировать мирное население республики, в том числе путем распространения фейков. Он отметил, что сообщения о переходе города под контроль Киева не имеют ничего общего с действительностью.Представитель Народной милиции подчеркнул, что заявления по поводу каких-либо успехов украинских войск на территории республики также основаны на лжи.Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики 19 апреля.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Иван Филипоненко, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:31 14.09.2022 (обновлено: 18:15 14.09.2022)
Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной
Народная милиция ЛНР заверила, что город Кременная находится под ее контролем