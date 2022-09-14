https://ria.ru/20220914/lnr-1816796077.html

Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной

Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной - РИА Новости, 14.09.2022

Народная милиция ЛНР заверила, что сохраняет контроль над Кременной

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опроверг в Telegram-канале сообщения о захвате украинскими войсками города Кременная под Северодонецком. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:31

2022-09-14T17:31

2022-09-14T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

иван филипоненко

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 сен — РИА Новости. Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко опроверг в Telegram-канале сообщения о захвате украинскими войсками города Кременная под Северодонецком.Видео снято в вышеупомянутом населенном пункте. По словам Филипоненко, "украинское преступное правительство" продолжает терроризировать мирное население республики, в том числе путем распространения фейков. Он отметил, что сообщения о переходе города под контроль Киева не имеют ничего общего с действительностью.Представитель Народной милиции подчеркнул, что заявления по поводу каких-либо успехов украинских войск на территории республики также основаны на лжи.Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики 19 апреля.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.

https://ria.ru/20220913/kramatorsk-1816418299.html

https://ria.ru/20220912/lnr-1816143155.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, иван филипоненко, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр