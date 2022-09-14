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В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/lnr-1816657018.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки - РИА Новости, 14.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:32
2022-09-14T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку, шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
10:32 14.09.2022
 
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных и трех БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция Луганской Народной Республики.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.
Генпрокуратура Украины - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 19:53Специальная военная операция на Украине
На Украине жительницу ЛНР осудили за передачу информации российским военным
Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку, шесть единиц специальной автомобильной техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная Республика
 
 
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