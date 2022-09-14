https://ria.ru/20220914/lnr-1816657018.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки - РИА Новости, 14.09.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки
Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:32
2022-09-14T10:32
2022-09-14T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку, шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных и трех БТР за сутки