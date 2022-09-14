https://ria.ru/20220914/lnr-1816657018.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки - РИА Новости, 14.09.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 35 украинских военных за сутки

Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:32

2022-09-14T10:32

2022-09-14T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска потеряли за минувшие сутки до 35 человек, три бронетранспортера, четыре единицы специальной автомобильной техники, сообщила в среду Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава; три бронетранспортера; четыре единицы специальной автомобильной техники", - говорится в заявлении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник Народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, пять бронетранспортеров, артиллерийскую установку, шесть единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220913/prigovor-1816586909.html

луганская народная республика

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика