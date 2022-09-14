https://ria.ru/20220914/lifty-1816860674.html
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год - РИА Новости, 14.09.2022
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год
На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:47
2022-09-14T22:47
2022-09-14T22:50
краснодарский край
общество
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает администрация региона."На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта 2022 года. Всего в этом году обновят 159 лифтов в 50 домах. Новые подъемники сделают комфортнее жизнь более 14 тысяч кубанцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент 80 лифтов уже установили, часть из них запустили, еще часть ждет приемки Ростехнадзора или инженерного центра. Остальные лифты – в процессе монтажа, который завершат в ближайшее время."В следующем году в планах заменить еще 232 подъемника в 97 многоквартирных домах. Обновить все лифты с истекшим межремонтным сроком эксплуатации должны до конца 2025 года", - добавили в ведомстве.Сейчас по региональной программе капитального ремонта в крае уже заменили более двух тысяч лифтов в 771 многоквартирном доме на общую сумму около 4 миллиарда рублей, пояснили в администрации.
https://ria.ru/20220829/remont-1812977880.html
https://ria.ru/20220831/kuban-1813294936.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Краснодарский край