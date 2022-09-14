Рейтинг@Mail.ru
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20220914/lifty-1816860674.html
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год - РИА Новости, 14.09.2022
Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год
На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:47
2022-09-14T22:50
краснодарский край
общество
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40543/57/405435718_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a75e43e884d1b6f11fbe30a9fd21df69.jpg
КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает администрация региона."На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта 2022 года. Всего в этом году обновят 159 лифтов в 50 домах. Новые подъемники сделают комфортнее жизнь более 14 тысяч кубанцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент 80 лифтов уже установили, часть из них запустили, еще часть ждет приемки Ростехнадзора или инженерного центра. Остальные лифты – в процессе монтажа, который завершат в ближайшее время."В следующем году в планах заменить еще 232 подъемника в 97 многоквартирных домах. Обновить все лифты с истекшим межремонтным сроком эксплуатации должны до конца 2025 года", - добавили в ведомстве.Сейчас по региональной программе капитального ремонта в крае уже заменили более двух тысяч лифтов в 771 многоквартирном доме на общую сумму около 4 миллиарда рублей, пояснили в администрации.
https://ria.ru/20220829/remont-1812977880.html
https://ria.ru/20220831/kuban-1813294936.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40543/57/405435718_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2b0c34e8598109e89f8998c451860e9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Краснодарский край
22:47 14.09.2022 (обновлено: 22:50 14.09.2022)
 

Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЗамена лифтового оборудования в жилом доме
Замена лифтового оборудования в жилом доме - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Замена лифтового оборудования в жилом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает администрация региона.
"На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта 2022 года. Всего в этом году обновят 159 лифтов в 50 домах. Новые подъемники сделают комфортнее жизнь более 14 тысяч кубанцев", - говорится в сообщении.
Ремонт фасада жилого многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 18:21Краснодарский край
На Кубани в 2023 году отремонтируют более тысячи многоквартирных домов
Уточняется, что в настоящий момент 80 лифтов уже установили, часть из них запустили, еще часть ждет приемки Ростехнадзора или инженерного центра. Остальные лифты – в процессе монтажа, который завершат в ближайшее время.
"В следующем году в планах заменить еще 232 подъемника в 97 многоквартирных домах. Обновить все лифты с истекшим межремонтным сроком эксплуатации должны до конца 2025 года", - добавили в ведомстве.
Сейчас по региональной программе капитального ремонта в крае уже заменили более двух тысяч лифтов в 771 многоквартирном доме на общую сумму около 4 миллиарда рублей, пояснили в администрации.

Другие новости региона читайте здесь>>

Строительство нового жилья
31 августа, 00:38Краснодарский край
На Кубани восстановили права 60 тысяч дольщиков с 2015 года
 
Краснодарский крайОбществоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала