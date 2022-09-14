https://ria.ru/20220914/lifty-1816860674.html

Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год

Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год - РИА Новости, 14.09.2022

Кубань заменила больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год

На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:47

2022-09-14T22:47

2022-09-14T22:50

краснодарский край

общество

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40543/57/405435718_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a75e43e884d1b6f11fbe30a9fd21df69.jpg

КРАСНОДАР, 14 сен - РИА Новости. На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта на 2022 год, всего в текущем году планируется обновить 159 лифтов в 50 домах, сообщает администрация региона."На Кубани заменили больше половины лифтов из плана капремонта 2022 года. Всего в этом году обновят 159 лифтов в 50 домах. Новые подъемники сделают комфортнее жизнь более 14 тысяч кубанцев", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящий момент 80 лифтов уже установили, часть из них запустили, еще часть ждет приемки Ростехнадзора или инженерного центра. Остальные лифты – в процессе монтажа, который завершат в ближайшее время."В следующем году в планах заменить еще 232 подъемника в 97 многоквартирных домах. Обновить все лифты с истекшим межремонтным сроком эксплуатации должны до конца 2025 года", - добавили в ведомстве.Сейчас по региональной программе капитального ремонта в крае уже заменили более двух тысяч лифтов в 771 многоквартирном доме на общую сумму около 4 миллиарда рублей, пояснили в администрации.

https://ria.ru/20220829/remont-1812977880.html

https://ria.ru/20220831/kuban-1813294936.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), краснодарский край