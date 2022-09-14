Одиноким пенсионерам перечислили, какие льготы им положены
Доктор наук Бобкова сообщила о праве одиноких пенсионеров на налоговые льготы
Пожилая женщина. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Меры поддержки одиноких пенсионеров в России в денежном плане почти идентичны тем, что касаются всех людей этой возрастной категории, есть лишь ряд исключений по регионам. А вот в плане соцподдержки отличия есть, рассказала агентству "Прайм" эксперт сервиса "Финансовое здоровье" Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ), доктор наук Елена Бобкова.
Большинство финансовых мер касается всех пенсионеров. Это льгота по налогу на имущество, земельному налогу и льгота по уплате НДФЛ с пенсий и пособий. Также в ряде регионов есть льгота на автомобильный налог, касающийся специально оборудованного транспорта.
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Региональные меры поддержки одиноких пенсионеров делают акцент на соцобслуживании. Для многих самостоятельная покупка продуктов, уборка квартиры и даже выход в поликлинику - особая проблема. Справиться со всем этим помогает соцработник, обратиться за его помощью следует в местные органы соцзащиты. В регионах возможны разовые выплаты для одиноких пенсионеров, компенсация расходов на телефон, вещевая помощь. Уточнить условия можно на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (с учетом своего региона) http://www.egisso.ru/, в личном кабинете на “Госуслугах”, либо при обращении в органы социальной защиты и ПФР.