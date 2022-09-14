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В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека
В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека - РИА Новости, 14.09.2022
В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека
Дальневосточного леопарда, пытавшегося напасть на человека в приморском селе Красный Яр, отловят, животное, скорее всего, больно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:18
2022-09-14T05:18
2022-09-14T05:18
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Дальневосточного леопарда, пытавшегося напасть на человека в приморском селе Красный Яр, отловят, животное, скорее всего, больно, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".Ранее в социальных сетях региона распространились два видео. На первом ролике запечатлен краснокнижный дальневосточный леопард, который спокойно сидит на дороге недалеко от одного из частных жилых домов. Автор ролика несколько секунд снимает хищника, который не реагирует на обращение "киса". Всё происходит вечером. На втором ролике, который распространяется вместе с первым, дневное время суток. Леопард кидается к лестнице дома, снимающий находится в помещении и кричит: "осторожно, сейчас стекла повышибает". Сообщалось, что "леопард напал на человека, якобы пострадавший в больнице, жители села - в панике".По данным нацпарка, инцидент произошел более чем в 30 километрах от границы национального парка "Земля леопарда", где находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.Опросив очевидцев, сотрудникам удалось установить "визуальный контакт с леопардом", который в настоящее время отдаляется от населенного пункта."Специалисты дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на место для отлова животного. Они приступили к отлову леопарда для его изъятия из дикой природы", - отмечают специалисты.Сотрудники "Земли леопарда", замерили отпечатки лап краснокнижного хищника на земле. "Небольшой размер пятки в 5,5 сантиметра косвенно указывает на то, что к селу вышла самка дальневосточного леопарда. Пока говорить о причинах поведения животного рано, однако оно не типично для здорового зверя", - уточнил собеседник, добавив, что "работа по разрешению конфликтной ситуации продолжается".
https://ria.ru/20220829/napadenie-1812782349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
Приморский край, Происшествия
В Приморье дальневосточный леопард пытался напасть на человека
В селе Красный Яр дальневосточный леопард пытался напасть на человека
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен – РИА Новости. Дальневосточного леопарда, пытавшегося напасть на человека в приморском селе Красный Яр, отловят, животное, скорее всего, больно, сообщил РИА Новости представитель нацпарка "Земля леопарда".
Ранее в социальных сетях региона распространились два видео. На первом ролике запечатлен краснокнижный дальневосточный леопард, который спокойно сидит на дороге недалеко от одного из частных жилых домов. Автор ролика несколько секунд снимает хищника, который не реагирует на обращение "киса". Всё происходит вечером. На втором ролике, который распространяется вместе с первым, дневное время суток. Леопард кидается к лестнице дома, снимающий находится в помещении и кричит: "осторожно, сейчас стекла повышибает". Сообщалось, что "леопард напал на человека, якобы пострадавший в больнице, жители села - в панике".
По данным нацпарка, инцидент произошел более чем в 30 километрах от границы национального парка "Земля леопарда", где находится ядро популяции самой редкой в мире большой кошки.
"Попав в частный двор, леопард попытался напасть на его хозяина, но человек не пострадал... .Эксперты "Земли леопарда" работают на месте... в селе Красный Яр под Уссурийском, где в среду утром был зафиксирован конфликтный леопард. По предварительным данным, леопард болен", - сообщил собеседник агентства.
Опросив очевидцев, сотрудникам удалось установить "визуальный контакт с леопардом", который в настоящее время отдаляется от населенного пункта.
"Специалисты дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ прибыли на место для отлова животного. Они приступили к отлову леопарда для его изъятия из дикой природы", - отмечают специалисты.
Сотрудники "Земли леопарда", замерили отпечатки лап краснокнижного хищника на земле. "Небольшой размер пятки в 5,5 сантиметра косвенно указывает на то, что к селу вышла самка дальневосточного леопарда. Пока говорить о причинах поведения животного рано, однако оно не типично для здорового зверя", - уточнил собеседник, добавив, что "работа по разрешению конфликтной ситуации продолжается".