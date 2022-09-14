https://ria.ru/20220914/lekarstva-1816732487.html

Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 14.09.2022

Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:24

2022-09-14T14:24

2022-09-14T14:29

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Ранее документ был одобрен профильным комитетом Госдумы по охране здоровья и рекомендован к принятию в первом чтении.Как уточняется в тексте документа, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту."Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке... позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", - указывается в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".

https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html

https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html

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