Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/lekarstva-1816732487.html
Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств - РИА Новости, 14.09.2022
Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:24
2022-09-14T14:29
москва
госдума рф
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a888a631a2f142522412fd21f438c4.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.Ранее документ был одобрен профильным комитетом Госдумы по охране здоровья и рекомендован к принятию в первом чтении.Как уточняется в тексте документа, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту."Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке... позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", - указывается в пояснительных материалах.На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
https://ria.ru/20220913/lekarstva-1816502555.html
https://ria.ru/20220629/lekarstva-1799011644.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17a63a813de6bf9425a9baecf87afd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, госдума рф, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье), белгородская область
Москва, Госдума РФ, Россия, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Белгородская область
14:24 14.09.2022 (обновлено: 14:29 14.09.2022)
 
Госдума одобрила эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

ГД приняла в первом чтении проект об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту.
Ранее документ был одобрен профильным комитетом Госдумы по охране здоровья и рекомендован к принятию в первом чтении.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 15:21
Роскомнадзор выявил 24 тысячи сайтов, нелегально торговавших лекарствами
Как уточняется в тексте документа, с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, Белгородской и Московской областях предусматривается проведение эксперимента по онлайн-торговле лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту.
"Создание возможности дистанционной продажи лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, обеспечит дополнительную поддержку субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке... позволит повысить доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан", - указывается в пояснительных материалах.
На кабмин возлагается ответственность за утверждение положений о порядке проведения эксперимента, в том числе требования к медицинским и аптечным организациям - участникам эксперимента, порядок осуществления розничной торговли лекарствами, требования к доставке препаратов гражданам, а также правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами.
Изменения вносятся в закон "Об обращении лекарственных средств".
Цех по изготовлению таблетированных лекарственных препаратов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 15:33
В Минздраве призвали расширять ассортимент отечественных лекарств
 
МоскваГосдума РФРоссияЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Белгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала