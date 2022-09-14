https://ria.ru/20220914/lekarstva-1816674484.html

Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования

Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования - РИА Новости, 14.09.2022

Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования

Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:39

2022-09-14T11:39

2022-09-14T11:39

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости."Безусловно, и ряд препаратов сегодня, те, которые используются "Кругом добра", уже поступили заявки от российских компаний фармацевтических, и они проходят сегодня клинические исследования", - сказал министр. Он отметил, что это важная задача для страны, программа импортозамещения реализуется вместе с Минпромторгом.

https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"