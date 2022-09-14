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Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования - РИА Новости, 14.09.2022
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Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования - РИА Новости, 14.09.2022
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования
Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:39
2022-09-14T11:39
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости."Безусловно, и ряд препаратов сегодня, те, которые используются "Кругом добра", уже поступили заявки от российских компаний фармацевтических, и они проходят сегодня клинические исследования", - сказал министр. Он отметил, что это важная задача для страны, программа импортозамещения реализуется вместе с Минпромторгом.
https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Фонд "Круг добра"
11:39 14.09.2022
 
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования

Мурашко: российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования

CC0 / / "Круг добра" обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями
Круг добра обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
CC0 / /
"Круг добра" обеспечил лечением более 2 тысяч детей с тяжелыми заболеваниями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Безусловно, и ряд препаратов сегодня, те, которые используются "Кругом добра", уже поступили заявки от российских компаний фармацевтических, и они проходят сегодня клинические исследования", - сказал министр. Он отметил, что это важная задача для страны, программа импортозамещения реализуется вместе с Минпромторгом.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 12:31
В "Круге добра" назвали сроки поставки препаратов, закупаемых фондом
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Фонд "Круг добра"
 
 
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