https://ria.ru/20220914/lekarstva-1816674484.html
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования - РИА Новости, 14.09.2022
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования
Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:39
2022-09-14T11:39
2022-09-14T11:39
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд российских аналогов препаратов, которые использует фонд "Круг добра", уже проходит клинические исследования, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА Новости."Безусловно, и ряд препаратов сегодня, те, которые используются "Кругом добра", уже поступили заявки от российских компаний фармацевтических, и они проходят сегодня клинические исследования", - сказал министр. Он отметил, что это важная задача для страны, программа импортозамещения реализуется вместе с Минпромторгом.
https://ria.ru/20220804/fond-1807190052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), фонд "круг добра"
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Фонд "Круг добра"
Российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования
Мурашко: российские аналоги препаратов для "Круга добра" уже проходят исследования