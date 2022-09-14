https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816857582.html

Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре

Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 14.09.2022

Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре

Новая коронавирусная инфекция не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T22:16

2022-09-14T22:16

2022-09-14T22:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова также обратила внимание, что стало больше пациентов с симптомами ковида. В стране, по её словам, доминирует штамм "омикрон-ВА.5"."Тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальность не утрачивает", - добавила глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, коронавирусы