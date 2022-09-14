https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816857582.html
Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре
Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 14.09.2022
Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре
Новая коронавирусная инфекция не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T22:16
2022-09-14T22:16
2022-09-14T22:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
коронавирусы
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Новая коронавирусная инфекция не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Попова также обратила внимание, что стало больше пациентов с симптомами ковида. В стране, по её словам, доминирует штамм "омикрон-ВА.5"."Тяжелых форм заболевания заметно меньше. Лечение в основном амбулаторное. Но противоковидная бдительность актуальность не утрачивает", - добавила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, коронавирусы
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус в России, Коронавирусы
22:16 14.09.2022 (обновлено: 22:44 14.09.2022)
Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости COVID-19 в сентябре
Попова: ковид не уходит, в сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости