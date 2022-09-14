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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах - РИА Новости, 14.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816800604.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах - РИА Новости, 14.09.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:43
2022-09-14T17:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
анна попова
россия
москва
владимир путин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост (заболевания коронавирусом) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.
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коронавирус в россии, общество, анна попова, россия, москва, владимир путин, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Общество, Анна Попова, Россия, Москва, Владимир Путин, Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
17:43 14.09.2022 (обновлено: 17:46 14.09.2022)
 
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах

Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 50 регионах, снижение — в 27

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост (заболевания коронавирусом) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоАнна ПоповаРоссияМоскваВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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