https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816800604.html

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах - РИА Новости, 14.09.2022

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах

Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:43

2022-09-14T17:43

2022-09-14T17:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост (заболевания коронавирусом) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.

https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, общество, анна попова, россия, москва, владимир путин, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)