https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816800604.html
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах - РИА Новости, 14.09.2022
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:43
2022-09-14T17:43
2022-09-14T17:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
анна попова
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владимир путин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в 50 регионах, снижение – в 27, а восемь вышли на плато, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."На сегодняшний день мы продолжаем наблюдать рост (заболевания коронавирусом) в 50 регионах по итогам прошлой недели, в 27 регионах мы уже видим снижение, снижение достаточно интенсивное по Московской области и по Москве, в восьми регионах ситуация стабилизировалась, пока нет снижения, но они вышли на плато", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По ее словам, притока госпитализаций нет, прирост заболеваемости выше, чем прирост госпитализаций.
https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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17:43 14.09.2022 (обновлено: 17:46 14.09.2022)
Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 50 регионах
Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 50 регионах, снижение — в 27