https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816799434.html

Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова

Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022

Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова

Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:41

2022-09-14T17:41

2022-09-14T18:23

распространение коронавируса

анна попова

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

коронавирус в россии

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816807233_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_1d15f5a92ef8b7e36588c342434cb0eb.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова."И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она добавила, что в этот раз в первую волну дальневосточные регионы первыми испытали натиск нового варианта коронавируса "омикрон", а к началу сентября количество случаев коронавируса в них начало снижаться.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), здоровье - общество