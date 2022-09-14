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Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816799434.html
Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова
Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова - РИА Новости, 14.09.2022
Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова
Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:41
2022-09-14T18:23
распространение коронавируса
анна попова
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус в россии
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова."И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она добавила, что в этот раз в первую волну дальневосточные регионы первыми испытали натиск нового варианта коронавируса "омикрон", а к началу сентября количество случаев коронавируса в них начало снижаться.
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анна попова, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Распространение коронавируса, Анна Попова, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Коронавирус в России, Коронавирусы, Общество, Коронавирус COVID-19, Москва, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
17:41 14.09.2022 (обновлено: 18:23 14.09.2022)
 
Волна коронавируса уходит в регионы, заявила Попова

Попова на встрече с Путиным: волна коронавируса уходит из центральной России в регионы

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с Владимиром Путиным
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время встречи с Владимиром Путиным
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Распространение коронавируса в центральной части России снижается и уходит в регионы, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"И если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, то сейчас здесь идет снижение и волна уходит в регионы", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Она добавила, что в этот раз в первую волну дальневосточные регионы первыми испытали натиск нового варианта коронавируса "омикрон", а к началу сентября количество случаев коронавируса в них начало снижаться.
 
Распространение коронавирусаАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус в РоссииКоронавирусыОбществоКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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