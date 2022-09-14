https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816784883.html

Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19

Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022

Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19

Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:57

2022-09-14T16:57

2022-09-14T17:04

в мире

тедрос адханом гебрейесус

воз

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение коронавируса

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ЖЕНЕВА, 14 сен - РИА Новости. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.

https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы