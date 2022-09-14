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Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
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Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:57
2022-09-14T17:04
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 14 сен - РИА Новости. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Распространение коронавируса
16:57 14.09.2022 (обновлено: 17:04 14.09.2022)
 
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 сен - РИА Новости. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.
Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.
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