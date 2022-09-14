https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816784883.html
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:57
2022-09-14T16:57
2022-09-14T17:04
в мире
тедрос адханом гебрейесус
воз
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение коронавируса
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ЖЕНЕВА, 14 сен - РИА Новости. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус."На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.
https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тедрос адханом гебрейесус, воз, коронавирус covid-19, коронавирусы
В мире, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Распространение коронавируса
16:57 14.09.2022 (обновлено: 17:04 14.09.2022)
Глава ВОЗ заявил о скором окончании пандемии COVID-19
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 близок
ЖЕНЕВА, 14 сен - РИА Новости. Конец пандемии COVID-19 близок, мир еще никогда не был в таком хорошем положении, чтобы победить ее, заявил в среду на пресс-конференции генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На прошлой неделе число еженедельных сообщений о смертях от COVID-19 было самым низким с марта 2020 года. Мы никогда не были в лучшем положении, чтобы положить конец пандемии. Мы еще не достигли цели, но конец уже близок", - уверил он.
Он настоятельно призвал все страны инвестировать в вакцинацию 100% наиболее подверженных риску групп, включая работников здравоохранения и пожилых людей, в качестве наивысшего приоритета на пути к 70% охвату вакцинацией.