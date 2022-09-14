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В Европе подсчитали, когда закончится газ - РИА Новости, 14.09.2022
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В Европе подсчитали, когда закончится газ
В Европе подсчитали, когда закончится газ - РИА Новости, 14.09.2022
В Европе подсчитали, когда закончится газ
Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:18
2022-09-14T04:18
европа
евросоюз
газпром
северный поток
в мире
природный газ
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia.Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки."Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме", - отмечает La Vanguardia.Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. "В случае провала могут пошатнуться основы ЕС", - предупреждают онт.Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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европа, евросоюз, газпром, северный поток, в мире, природный газ
Европа, Евросоюз, Газпром, Северный поток, В мире, Природный газ
04:18 14.09.2022
 
В Европе подсчитали, когда закончится газ

La Vanguardia: запасов газа в европейских хранилищах хвати до начала февраля 2023 года

© РИА Новости / СтрингерГазовое оборудование
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
Газовое оборудование. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская газета La Vanguardia.
"Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС", - отмечается в публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки.
"Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме", - отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. "В случае провала могут пошатнуться основы ЕС", - предупреждают онт.
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Ранее госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Евросоюз осенью может пересмотреть санкционную политику, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
В прошлую пятницу "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не сможет возобновить работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку в 2700 долларов за тысячу кубометров, а через неделю превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЕвропаЕвросоюзГазпромСеверный потокВ миреПриродный газ
 
 
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