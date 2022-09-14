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Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат - РИА Новости, 14.09.2022
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Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат
Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат - РИА Новости, 14.09.2022
Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:06
2022-09-14T13:06
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году, на эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе "Мой экспорт", правительство России направило дополнительно 1 миллиард рублей."Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе "Мой экспорт" для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года. Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года", - сообщает центр."Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний - очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков", - считает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.
https://ria.ru/20220201/kompensatsiya-1770474114.html
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:06 14.09.2022
 

Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году, на эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе "Мой экспорт", правительство России направило дополнительно 1 миллиард рублей.

"Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе "Мой экспорт" для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года. Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года", - сообщает центр.
"Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний - очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков", - считает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.

После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.

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