https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816705550.html

Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат

Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат - РИА Новости, 14.09.2022

Экспортерам АПК России выделили еще миллиард рублей на компенсацию затрат

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:06

2022-09-14T13:06

2022-09-14T13:06

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) предоставит возможность экспортерам компенсировать расходы на транспортировку большего количества поставок сельхозпродукции в 2022 году, на эту меру поддержки, которую компании могут получить на цифровой платформе "Мой экспорт", правительство России направило дополнительно 1 миллиард рублей."Российский экспортный центр принимает заявки российских организаций на платформе "Мой экспорт" для участия в отборе с 14 сентября до 1 ноября 2022 года. Экспортеры продукции АПК смогут получить поддержку по поставкам, которые были осуществлены в III, IV кварталах 2021 года, а также в I, II кварталах 2022 года", - сообщает центр."Компенсация транспортных затрат на экспортную продукцию российских компаний - очень востребованный инструмент господдержки, который сейчас стал еще более актуальным. Экспортеры могут компенсировать 25% затрат на доставку продукции покупателю автомобильным, железнодорожным и водным видами транспорта, предоставив минимальный комплект документов в режиме онлайн на цифровой платформе "Мой экспорт". Выделение дополнительных средств на этот инструмент господдержки поможет российской агропродукции продолжить завоевание новых рынков", - считает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компания-экспортер агропродукции может подать заявление на получение специальной меры поддержки в своем личном кабинете на платформе "Мой экспорт". После направления заявления экспортером сервис автоматически направляет запрос в профильные ведомства через информационную систему органов власти для подтверждения соблюдения целей и условий для получения меры поддержки.После проверки данных экспортера Центр проводит экспертизу подтверждающих документов организации, формирует заключение о предоставлении господдержки и направляет его в Минсельхоз для принятия окончательного решения.

https://ria.ru/20220201/kompensatsiya-1770474114.html

https://ria.ru/20220805/kompensatsiya-1807522351.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)