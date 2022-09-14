Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816618935.html
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад - РИА Новости, 14.09.2022
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T01:16
2022-09-14T01:16
общество
пермь
московская область (подмосковье)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.По словам эксперта, выплаты носят региональный характер, условия их получения в каждом субъекте различаются. Например, в Перми помощь распространяется на все семьи с маленькими детьми, а в Московской области решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления. В самой Москве, а также в Санкт-Петербурге, компенсации не выплачиваются.Парфенов подчеркнул, что размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления, советует эксперт.
https://realty.ria.ru/20220602/shkoly-1792518778.html
пермь
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пермь, московская область (подмосковье), москва, россия
Общество, Пермь, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
01:16 14.09.2022
 
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад

Доцент Парфенов: у россиян есть право на компенсацию, если ребенок не попал в детский сад

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.
По словам эксперта, выплаты носят региональный характер, условия их получения в каждом субъекте различаются. Например, в Перми помощь распространяется на все семьи с маленькими детьми, а в Московской области решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления. В самой Москве, а также в Санкт-Петербурге, компенсации не выплачиваются.
Рабочий во время подготовки школы к занятиям - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 09:00
Московские школы и детские сады получили от города 16 зданий в 2022 году
Парфенов подчеркнул, что размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления, советует эксперт.
 
ОбществоПермьМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала