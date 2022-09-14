https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816618935.html

Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад

Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад - РИА Новости, 14.09.2022

Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад

Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T01:16

2022-09-14T01:16

2022-09-14T01:16

общество

пермь

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.По словам эксперта, выплаты носят региональный характер, условия их получения в каждом субъекте различаются. Например, в Перми помощь распространяется на все семьи с маленькими детьми, а в Московской области решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления. В самой Москве, а также в Санкт-Петербурге, компенсации не выплачиваются.Парфенов подчеркнул, что размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления, советует эксперт.

https://realty.ria.ru/20220602/shkoly-1792518778.html

пермь

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, пермь, московская область (подмосковье), москва, россия