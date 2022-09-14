https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816618935.html
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад - РИА Новости, 14.09.2022
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T01:16
2022-09-14T01:16
2022-09-14T01:16
общество
пермь
московская область (подмосковье)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_013365a64253cfe2f83450bf51a0b6ed.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Россияне имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, рассказал "Прайму" эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов.По словам эксперта, выплаты носят региональный характер, условия их получения в каждом субъекте различаются. Например, в Перми помощь распространяется на все семьи с маленькими детьми, а в Московской области решение о выплате компенсаций за отсутствие мест принимают органы местного самоуправления. В самой Москве, а также в Санкт-Петербурге, компенсации не выплачиваются.Парфенов подчеркнул, что размер компенсаций в российских субъектах тоже различается. Для выяснения вопроса о наличии компенсации и ее размеров следует обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления, советует эксперт.
https://realty.ria.ru/20220602/shkoly-1792518778.html
пермь
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292306_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_eee904878f957485f12121994d5ac33b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пермь, московская область (подмосковье), москва, россия
Общество, Пермь, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия
Россиянам рассказали о компенсации за ребенка, не попавшего в детский сад
Доцент Парфенов: у россиян есть право на компенсацию, если ребенок не попал в детский сад