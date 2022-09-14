Министр образования ЛНР: здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле
В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.
В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.
Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.
Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.
В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.
В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.
Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.
Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.
"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.
"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.
"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.
"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.
Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.
Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.
Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.
Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.
Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.
Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.
В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.
Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.
В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.
Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.
"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.
"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.
Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.
Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.
Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.