https://ria.ru/20220914/kolledzh-1816718573.html

Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле

Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле - РИА Новости, 14.09.2022

Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле

Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое в среду утром подверглось обстрелу со стороны украинских войск, полностью разрушено и восстановлению не подлежит,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:49

2022-09-14T13:49

2022-09-14T17:43

в мире

виктория сердюкова

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое в среду утром подверглось обстрелу со стороны украинских войск, полностью разрушено и восстановлению не подлежит, заявил министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов."Здание (Перевальского коллджа – ред.) разрушено полностью, скорее всего, восстановлению не подлежит. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Это работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено", - заявил Кусов. Видео приводит Telegram-канал правительства ЛНР.Министр уточнил, что ракеты из РСЗО HIMARS, выпущенные утром украинскими войсками, были специально наведены на здание колледжа. Кусов отметил, что детей-сирот, проходивших обучение в разрушенном колледже, планируется перевести на учебу в Луганск.Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала военным преступлением удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре республики и призвала международные правозащитные организации отреагировать на них.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20220914/obstrel-1816702478.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела ВСУ колледжа в Перевальске Кадры РИА Новости с места украинского удара по колледжу в Перевальске в ЛНР (1 студентка-подросток погибла, еще 6 учащихся и преподаватель ранены). Сотрудник СЦКК показывает найденные там ракеты HIMARS. 2022-09-14T13:49 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems