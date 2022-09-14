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Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле - РИА Новости, 14.09.2022
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Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле
Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле - РИА Новости, 14.09.2022
Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле
Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое в среду утром подверглось обстрелу со стороны украинских войск, полностью разрушено и восстановлению не подлежит,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:49
2022-09-14T17:43
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
сша
украина
lockheed martin
bae systems
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое в среду утром подверглось обстрелу со стороны украинских войск, полностью разрушено и восстановлению не подлежит, заявил министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов."Здание (Перевальского коллджа – ред.) разрушено полностью, скорее всего, восстановлению не подлежит. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Это работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено", - заявил Кусов. Видео приводит Telegram-канал правительства ЛНР.Министр уточнил, что ракеты из РСЗО HIMARS, выпущенные утром украинскими войсками, были специально наведены на здание колледжа. Кусов отметил, что детей-сирот, проходивших обучение в разрушенном колледже, планируется перевести на учебу в Луганск.Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала военным преступлением удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре республики и призвала международные правозащитные организации отреагировать на них.Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816702478.html
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Последствия обстрела ВСУ колледжа в Перевальске
Кадры РИА Новости с места украинского удара по колледжу в Перевальске в ЛНР (1 студентка-подросток погибла, еще 6 учащихся и преподаватель ранены). Сотрудник СЦКК показывает найденные там ракеты HIMARS.
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, сша, украина, lockheed martin , bae systems
В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, США, Украина, Lockheed Martin , BAE Systems
13:49 14.09.2022 (обновлено: 17:43 14.09.2022)
 
Здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле

Министр образования ЛНР: здание колледжа в Перевальске полностью разрушено при обстреле

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Здание колледжа в Перевальске в ЛНР, которое в среду утром подверглось обстрелу со стороны украинских войск, полностью разрушено и восстановлению не подлежит, заявил министр образования и науки Луганской Народной Республики Иван Кусов.
"Здание (Перевальского коллджа – ред.) разрушено полностью, скорее всего, восстановлению не подлежит. Случай, конечно, абсолютно вопиющий. Это работающее образовательное учреждение по наводке было разрушено", - заявил Кусов. Видео приводит Telegram-канал правительства ЛНР.
Министр уточнил, что ракеты из РСЗО HIMARS, выпущенные утром украинскими войсками, были специально наведены на здание колледжа. Кусов отметил, что детей-сирот, проходивших обучение в разрушенном колледже, планируется перевести на учебу в Луганск.
"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Мужчина с персональным компьютером на одной из улиц после обстрела ВСУ Перевальска
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

Сотрудник следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

Собака в здании ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

Сотрудники следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

Спортивный зал здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

Сотрудники пожарной МЧС ЛНР в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.
Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала военным преступлением удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре республики и призвала международные правозащитные организации отреагировать на них.
Реактивная система залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. Состоит на вооружении в США, Иордании, ОАЭ, Румынии, Сингапуре. С конца июня 2022 года, спустя четыре месяца после начала российской специальной военной операции на Украине, РСЗО HIMARS применяются украинскими войсками против Вооруженных сил РФ.

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