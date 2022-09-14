https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816693732.html
Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном
Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022
Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном
На границе Таджикистана и Киргизии произошла очередная перестрелка, уже третья за день, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:31
2022-09-14T12:31
2022-09-14T14:11
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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии произошла очередная перестрелка, уже третья за день, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.По состоянию на 16:00 (13:00 мск) обстановка продолжает оставаться напряженной.Представители двух стран объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств перестрелок и проводят переговоры по прекращению стрельбы.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816663745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, таджикистан, в мире
Киргизия, Таджикистан, В мире
12:31 14.09.2022 (обновлено: 14:11 14.09.2022)
Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии произошла очередная перестрелка, уже третья за день, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.
"В 15:08 (12:08 мск) 14 сентября 2022 года в местности Паскы-Арык Баткенского района пограничники <…> Таджикистана открыли огонь по пограничникам заставы "Самаркандек" Баткенского пограничного отряда <…> Кыргызстана. Кыргызские пограничники открыли ответный огонь, началась очередная перестрелка", — рассказал собеседник агентства.
По состоянию на 16:00 (13:00 мск) обстановка продолжает оставаться напряженной.
Представители двух стран объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств перестрелок и проводят переговоры по прекращению стрельбы.
Утром в среду погранслужба Киргизии
сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай.
По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане один погиб и двое получили ранения.
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.