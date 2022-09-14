https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816693732.html

Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном

Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022

Киргизия сообщила о третьей за сутки перестрелке на границе с Таджикистаном

На границе Таджикистана и Киргизии произошла очередная перестрелка, уже третья за день, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:31

2022-09-14T12:31

2022-09-14T14:11

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БИШКЕК, 14 сен — РИА Новости. На границе Таджикистана и Киргизии произошла очередная перестрелка, уже третья за день, сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской погранслужбы.По состоянию на 16:00 (13:00 мск) обстановка продолжает оставаться напряженной.Представители двух стран объезжают места инцидентов для выяснения обстоятельств перестрелок и проводят переговоры по прекращению стрельбы.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка — в местности Как-Сай.По официальным данным, пострадали два киргизских пограничника, в Таджикистане один погиб и двое получили ранения.Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.

https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816663745.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, таджикистан, в мире