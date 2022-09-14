https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816690905.html

Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022

Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном

Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стрельба в местности Как-Сай прекратилась, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:16

2022-09-14T12:16

2022-09-14T12:16

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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стрельба в местности Как-Сай прекратилась, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."В 14.40 (11.40 мск - ред.) в местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями сторон была прекращена", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, пограничные делегации двух республик продолжают вести переговоры."Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - уточнили в ведомстве.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.

https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html

https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киргизия, таджикистан