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Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022
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Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022
Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном
Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стрельба в местности Как-Сай прекратилась, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:16
2022-09-14T12:16
в мире
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стрельба в местности Как-Сай прекратилась, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ)."В 14.40 (11.40 мск - ред.) в местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями сторон была прекращена", - заявил представитель пресс-центра.По его словам, пограничные делегации двух республик продолжают вести переговоры."Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - уточнили в ведомстве.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.
https://ria.ru/20220914/granitsa-1816680071.html
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в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
12:16 14.09.2022
 
Погранслужба Киргизии рассказала о ситуации на границе с Таджикистаном

Погранслужба Киргизии сообщила о завершении перестрелки на границе с Таджикистаном

© Фото пресс-службы МВД КРОбстановка на границе Киргизии и Таджикистана
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана
© Фото пресс-службы МВД КР
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но стрельба в местности Как-Сай прекратилась, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре киргизской погранслужбы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ).
"В 14.40 (11.40 мск - ред.) в местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями сторон была прекращена", - заявил представитель пресс-центра.
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Вчера, 11:52
Источник: Россия могла бы помочь Душанбе и Бишкеку с размежеванием границы
По его словам, пограничные делегации двух республик продолжают вести переговоры.
"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная", - уточнили в ведомстве.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ближе к обеду между военными двух стран началась еще одна перестрелка - уже в местности Как-Сай.
По официальным данным, в результате перестрелок в Киргизии пострадали двое пограничников, в Таджикистане - один погибший и двое пострадавших.
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