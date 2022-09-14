https://ria.ru/20220914/kirgiziya-1816663745.html
Киргизия сообщила о двух раненных в перестрелке на границе с Таджикистаном
Киргизия сообщила о двух раненных в перестрелке на границе с Таджикистаном - РИА Новости, 14.09.2022
Киргизия сообщила о двух раненных в перестрелке на границе с Таджикистаном
Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре пограничной службы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:57
2022-09-14T10:57
2022-09-14T11:08
в мире
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии."В результате вооруженного инцидента, произошедшего 14 сентября 2022 г. в местности Булак-Башы, двое военнослужащих ПС ГКНБ Кыргызстана получили ранения. В результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение - осколок прошел по касательной, второй военнослужащий – контузию", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, военнослужащим оказана вся необходимая медицинская помощь. Они находятся под наблюдением врачей. "Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - уточнили в погранведомстве.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.Ранее в Душанбе сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате перестрелки.
https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киргизия, таджикистан
В мире, Киргизия, Таджикистан
10:57 14.09.2022 (обновлено: 11:08 14.09.2022)
Киргизия сообщила о двух раненных в перестрелке на границе с Таджикистаном
Погранслужба Киргизии сообщила о двух раненных в перестрелке на границе с Таджикистаном
БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Двое киргизских пограничников получили ранения в перестрелке на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в среду в пресс-центре пограничной службы госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"В результате вооруженного инцидента, произошедшего 14 сентября 2022 г. в местности Булак-Башы, двое военнослужащих ПС ГКНБ Кыргызстана получили ранения. В результате разрыва мины от миномета один пограничник получил легкое осколочное ранение - осколок прошел по касательной, второй военнослужащий – контузию", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, военнослужащим оказана вся необходимая медицинская помощь. Они находятся под наблюдением врачей. "Состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - уточнили в погранведомстве.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограннаряд занял боевые позиции на неописанном участке границы.
Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизстанских пограничников в необоснованном обстреле таджикистанской погранзаставы.
Ранее в Душанбе
сообщили об одном погибшем и двух раненых в результате перестрелки.