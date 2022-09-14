https://ria.ru/20220914/khovaev-1816652186.html
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором - РИА Новости, 14.09.2022
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:07
2022-09-14T10:07
2022-09-14T10:07
россия
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", - заявил Гончар.Он напомнил, что чтобы придать этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения."Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце", - отметил Гончар.
https://ria.ru/20220914/politika-1816577199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Армения, Азербайджан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
Посол по особым поручениям Ховаев посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", - заявил Гончар.
Он напомнил, что чтобы придать этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров
возложил на посла по особым поручениям Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
"Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце", - отметил Гончар.