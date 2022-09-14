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Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором - РИА Новости, 14.09.2022
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Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором - РИА Новости, 14.09.2022
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором
Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:07
2022-09-14T10:07
россия
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар."Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", - заявил Гончар.Он напомнил, что чтобы придать этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения."Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце", - отметил Гончар.
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россия, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Россия, Армения, Азербайджан, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
10:07 14.09.2022
 
Посол России посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором

Посол по особым поручениям Ховаев посетит Баку и Ереван для работы над мирным договором

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре совершит очередные поездки в Баку и Ереван для продолжения работы над текстом мирного договора, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.
"Тема подготовки мирного договора занимает важное место в наших усилиях по содействию армяно-азербайджанской нормализации. Востребованность соответствующей российской помощи нам подтвердили и в Баку, и в Ереване. Разумеется, для нас это не вопрос саморекламы, а огромная ответственность", - заявил Гончар.
Он напомнил, что чтобы придать этим усилиям системный и предметный характер, министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил на посла по особым поручениям Ховаева функции спецпредставителя по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.
"Ховаев регулярно посещает Баку и Ереван для консультаций по тематике мирного договора, поиска точек соприкосновения в позициях партнеров, чтобы облегчить им согласование проекта соглашения. Очередные его поездки в регион проходят в этом месяце", - отметил Гончар.

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