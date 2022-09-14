https://ria.ru/20220914/kholodilnik-1816677456.html

СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют

СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют

Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

2022-09-14T11:43

экономика

россия

рбк (медиагруппа)

pepsico, inc.

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах, пишет РБК со ссылкой на источники в торговых сетях.По словам журналистов, более половины холодильников, оформленных брендами, ранее ушедшими с российского рынка, могут быть изменены: Coca-Cola может переименовать почти 400 тысяч аппаратов, еще не менее 200 тысяч лишит своего бренда PepsiCo."Речь идет о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители. На фоне сворачивания бизнеса Coca-Cola и PepsiCo в России судьба этих холодильников оказалась неопределенной", — заявляет РБК со ссылкой на источник в индустрии продуктов питания.Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.

https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html

https://ria.ru/20220407/pepsico-1782216843.html

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, россия, рбк (медиагруппа), pepsico, inc.