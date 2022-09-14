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СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют
СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют
Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:43
2022-09-14T11:43
экономика
россия
рбк (медиагруппа)
pepsico, inc.
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах, пишет РБК со ссылкой на источники в торговых сетях.По словам журналистов, более половины холодильников, оформленных брендами, ранее ушедшими с российского рынка, могут быть изменены: Coca-Cola может переименовать почти 400 тысяч аппаратов, еще не менее 200 тысяч лишит своего бренда PepsiCo."Речь идет о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители. На фоне сворачивания бизнеса Coca-Cola и PepsiCo в России судьба этих холодильников оказалась неопределенной", — заявляет РБК со ссылкой на источник в индустрии продуктов питания.Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.
https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html
https://ria.ru/20220407/pepsico-1782216843.html
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экономика, россия, рбк (медиагруппа), pepsico, inc.
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа), PepsiCo, Inc.
11:43 14.09.2022
 
СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют

РБК: Coca-Cola и PepsiCo могут переименовать половину брендовых холодильников в России

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПокупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola в продуктовом магазине
Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola в продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах, пишет РБК со ссылкой на источники в торговых сетях.
По словам журналистов, более половины холодильников, оформленных брендами, ранее ушедшими с российского рынка, могут быть изменены: Coca-Cola может переименовать почти 400 тысяч аппаратов, еще не менее 200 тысяч лишит своего бренда PepsiCo.
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"Речь идет о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители. На фоне сворачивания бизнеса Coca-Cola и PepsiCo в России судьба этих холодильников оказалась неопределенной", — заявляет РБК со ссылкой на источник в индустрии продуктов питания.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.
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ЭкономикаРоссияРБК (медиагруппа)PepsiCo, Inc.
 
 
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