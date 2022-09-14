СМИ: брендовые холодильники Coca-Cola и PepsiCo в магазинах переименуют
РБК: Coca-Cola и PepsiCo могут переименовать половину брендовых холодильников в России
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПокупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola в продуктовом магазине
Покупательница берет банку с напитком компании Coca-Cola в продуктовом магазине. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Производители газированных напитков Coca Cola и PepsiCo обсуждают переименование почти половины брендовых холодильников для газировки в российских магазинах, пишет РБК со ссылкой на источники в торговых сетях.
По словам журналистов, более половины холодильников, оформленных брендами, ранее ушедшими с российского рынка, могут быть изменены: Coca-Cola может переименовать почти 400 тысяч аппаратов, еще не менее 200 тысяч лишит своего бренда PepsiCo.
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"Речь идет о расположенных в торговых залах брендированных холодильниках, где находятся безалкогольные напитки, которые в магазины ставили производители. На фоне сворачивания бизнеса Coca-Cola и PepsiCo в России судьба этих холодильников оказалась неопределенной", — заявляет РБК со ссылкой на источник в индустрии продуктов питания.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России. В начале марта PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в России. PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других.
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