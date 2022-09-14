19:34 14.09.2022 (обновлено: 20:47 14.09.2022)
Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей
Источник: в Херсоне при ракетном ударе со стороны ВСУ погибли двое детей и взрослый
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах.
"Двое детей, попадание по проезжей части на улице Покрышева. В соседних домах выбиты стекла", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, удар был нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS.
Судя по кадрам с места происшествия, погибла семья – взрослые мужчина и женщина и двое детей, рядом с ними лежит труп собаки.
В доме напротив ударной волной выбиты стекла. На месте попадания ракеты по проезжей части на улице Покрышева в Херсоне, напротив дома 57, видна небольшая воронка, рядом лежат металлические осколки.
В доме напротив ударной волной выбиты стекла. На месте попадания ракеты по проезжей части на улице Покрышева в Херсоне, напротив дома 57, видна небольшая воронка, рядом лежат металлические осколки.
ВСУ регулярно наносят удары по городам, жертвами которых становятся мирные жители. Так, в ночь со вторника на среду украинский снаряд попал в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики. В результате погибли четыре человека.