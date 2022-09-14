https://ria.ru/20220914/kherson-1816831696.html

Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей

Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей - РИА Новости, 14.09.2022

Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей

Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:34

2022-09-14T19:34

2022-09-14T20:47

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах.По данным источника, удар был нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS.Судя по кадрам с места происшествия, погибла семья – взрослые мужчина и женщина и двое детей, рядом с ними лежит труп собаки.В доме напротив ударной волной выбиты стекла. На месте попадания ракеты по проезжей части на улице Покрышева в Херсоне, напротив дома 57, видна небольшая воронка, рядом лежат металлические осколки.ВСУ регулярно наносят удары по городам, жертвами которых становятся мирные жители. Так, в ночь со вторника на среду украинский снаряд попал в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики. В результате погибли четыре человека.

https://ria.ru/20220914/spetsoperatsiya-1816739456.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире, происшествия, херсон, херсонская область