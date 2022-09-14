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Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/kherson-1816831696.html
Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей
Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей - РИА Новости, 14.09.2022
Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей
Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:34
2022-09-14T20:47
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
происшествия
херсон
херсонская область
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ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах.По данным источника, удар был нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS.Судя по кадрам с места происшествия, погибла семья – взрослые мужчина и женщина и двое детей, рядом с ними лежит труп собаки.В доме напротив ударной волной выбиты стекла. На месте попадания ракеты по проезжей части на улице Покрышева в Херсоне, напротив дома 57, видна небольшая воронка, рядом лежат металлические осколки.ВСУ регулярно наносят удары по городам, жертвами которых становятся мирные жители. Так, в ночь со вторника на среду украинский снаряд попал в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики. В результате погибли четыре человека.
https://ria.ru/20220914/spetsoperatsiya-1816739456.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, происшествия, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Происшествия, Херсон, Херсонская область
19:34 14.09.2022 (обновлено: 20:47 14.09.2022)
 
Источник: в Херсоне при ракетном ударе ВСУ погибли двое детей

Источник: в Херсоне при ракетном ударе со стороны ВСУ погибли двое детей и взрослый

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли улицу в Херсоне, погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

"Двое детей, попадание по проезжей части на улице Покрышева. В соседних домах выбиты стекла", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, удар был нанесен, предположительно, из РСЗО HIMARS.
Судя по кадрам с места происшествия, погибла семья – взрослые мужчина и женщина и двое детей, рядом с ними лежит труп собаки.

В доме напротив ударной волной выбиты стекла. На месте попадания ракеты по проезжей части на улице Покрышева в Херсоне, напротив дома 57, видна небольшая воронка, рядом лежат металлические осколки.
ВСУ регулярно наносят удары по городам, жертвами которых становятся мирные жители. Так, в ночь со вторника на среду украинский снаряд попал в многоквартирный дом в поселке Гольмовский Донецкой Народной Республики. В результате погибли четыре человека.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреПроисшествияХерсонХерсонская область
 
 
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