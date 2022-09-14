14:36 14.09.2022 (обновлено: 15:16 14.09.2022)
Херсон оказался без света и воды
В Херсоне прекратили подачу электричества и воды
© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости.
Речь идет как о потребителях в жилых домах, так и о предприятиях.
При этом сотовая связь работает.
Перебои с электроснабжением в Херсоне наблюдаются второй день подряд, накануне произошло кратковременное отключение подачи.
Как накануне заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.