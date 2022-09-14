https://ria.ru/20220914/kherson-1816735774.html

Херсон оказался без света и воды

Херсон оказался без света и воды - РИА Новости, 14.09.2022

Херсон оказался без света и воды

В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:36

2022-09-14T14:36

2022-09-14T15:16

специальная военная операция на украине

херсон

в мире

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ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости.Речь идет как о потребителях в жилых домах, так и о предприятиях.При этом сотовая связь работает.Перебои с электроснабжением в Херсоне наблюдаются второй день подряд, накануне произошло кратковременное отключение подачи.Как накануне заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, в мире