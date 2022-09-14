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Херсон оказался без света и воды - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/kherson-1816735774.html
Херсон оказался без света и воды
Херсон оказался без света и воды - РИА Новости, 14.09.2022
Херсон оказался без света и воды
В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:36
2022-09-14T15:16
специальная военная операция на украине
херсон
в мире
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ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости.Речь идет как о потребителях в жилых домах, так и о предприятиях.При этом сотовая связь работает.Перебои с электроснабжением в Херсоне наблюдаются второй день подряд, накануне произошло кратковременное отключение подачи.Как накануне заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, В мире
14:36 14.09.2022 (обновлено: 15:16 14.09.2022)
 
Херсон оказался без света и воды

В Херсоне прекратили подачу электричества и воды

© РИА НовостиПоследствия удара по жилому дому в Херсоне
Последствия удара по жилому дому в Херсоне
© РИА Новости
Последствия удара по жилому дому в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 14 сен — РИА Новости. В Херсоне прекратилась подача электроэнергии и воды, сообщил корреспондент РИА Новости.
Речь идет как о потребителях в жилых домах, так и о предприятиях.
При этом сотовая связь работает.
Перебои с электроснабжением в Херсоне наблюдаются второй день подряд, накануне произошло кратковременное отключение подачи.
Как накануне заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска в качестве главных мишеней в Херсоне и Новой Каховке выбрали объекты гражданской инфраструктуры.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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