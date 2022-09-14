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Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/kherson-1816665324.html
Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности
Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности - РИА Новости, 14.09.2022
Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности
Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:06
2022-09-14T11:48
специальная военная операция на украине
в мире
сергей елисеев
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на ту информацию, которую распространяет украинская сторона, в Херсонской области ситуация достаточно стабильная, границы области надежно обеспечены безопасностью со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы предотвратить любые попытки продвижения украинской стороны в сторону города Херсон", — сказал чиновник.Он добавил, что ВСУ пытаются затруднить подвоз предметов первой необходимости, для чего продолжают обстреливать район неработающего Антоновского моста.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html
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в мире, сергей елисеев, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Елисеев, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:06 14.09.2022 (обновлено: 11:48 14.09.2022)
 
Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности

Врио главы Херсонской ВГА Елисеев: региону хватит сил для предотвращения любого прорыва

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на ту информацию, которую распространяет украинская сторона, в Херсонской области ситуация достаточно стабильная, границы области надежно обеспечены безопасностью со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы предотвратить любые попытки продвижения украинской стороны в сторону города Херсон", — сказал чиновник.
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13 сентября, 20:01Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Давыдов Брод
Он добавил, что ВСУ пытаются затруднить подвоз предметов первой необходимости, для чего продолжают обстреливать район неработающего Антоновского моста.

"Сегодня рано утром в очередной раз Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе. Здесь не переправляются военные грузы, главная цель — затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием, лекарствами", — сообщил Елисеев.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЕлисеевХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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