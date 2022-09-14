https://ria.ru/20220914/kherson-1816665324.html

Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности

Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности - РИА Новости, 14.09.2022

Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности

Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:06

2022-09-14T11:06

2022-09-14T11:48

специальная военная операция на украине

в мире

сергей елисеев

херсонская область

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала "Россия 24"."Несмотря на ту информацию, которую распространяет украинская сторона, в Херсонской области ситуация достаточно стабильная, границы области надежно обеспечены безопасностью со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы предотвратить любые попытки продвижения украинской стороны в сторону города Херсон", — сказал чиновник.Он добавил, что ВСУ пытаются затруднить подвоз предметов первой необходимости, для чего продолжают обстреливать район неработающего Антоновского моста.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html

https://ria.ru/20220913/kherson-1816479761.html

херсонская область

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сергей елисеев, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр