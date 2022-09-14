11:06 14.09.2022 (обновлено: 11:48 14.09.2022)
Херсонские власти заверили, что границы региона в безопасности
Врио главы Херсонской ВГА Елисеев: региону хватит сил для предотвращения любого прорыва
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области
Военнослужащий ВС России в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Ситуация в Херсонской области стабильная, границы в безопасности, заявил врио главы военно-гражданской администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала "Россия 24".
"Несмотря на ту информацию, которую распространяет украинская сторона, в Херсонской области ситуация достаточно стабильная, границы области надежно обеспечены безопасностью со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, у нас достаточно сил и средств для того, чтобы предотвратить любые попытки продвижения украинской стороны в сторону города Херсон", — сказал чиновник.
Он добавил, что ВСУ пытаются затруднить подвоз предметов первой необходимости, для чего продолжают обстреливать район неработающего Антоновского моста.
"Сегодня рано утром в очередной раз Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе. Здесь не переправляются военные грузы, главная цель — затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием, лекарствами", — сообщил Елисеев.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформировали новые администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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