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Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана - РИА Новости, 14.09.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220914/kazakhstan-1816671576.html
Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана
Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана - РИА Новости, 14.09.2022
Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана
Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:28
2022-09-14T11:29
религия
касым-жомарт токаев
франциск (хорхе марио бергольо)
казахстан
римско-католическая церковь
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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий."В вашей стране такая форма государственности, которая отражает потребности народа. В последние месяцы идет процесс демократизации, приданию больших прав парламенту и местным властям. Я понимаю, что это долгий путь, но это путь к определенной цели, (достижение – ред.) которой приведет к благосостоянию и процветанию. Эти процессы действительно реализуются", - сказал папа Франциск на встрече с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.Он также выразил признательность казахским властям за отмену смертной казни в стране."В вашей стране существует свобода мысли, совести", - заключил понтифик.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель Съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
https://ria.ru/20220913/nur-sultan-1816456651.html
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касым-жомарт токаев, франциск (хорхе марио бергольо), казахстан, римско-католическая церковь
Религия, Касым-Жомарт Токаев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Казахстан, Римско-католическая церковь
11:28 14.09.2022 (обновлено: 11:29 14.09.2022)
 
Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана

Папа Римский Франциск: демократизация Казахстана приведет страну к процветанию

© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан
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Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
"В вашей стране такая форма государственности, которая отражает потребности народа. В последние месяцы идет процесс демократизации, приданию больших прав парламенту и местным властям. Я понимаю, что это долгий путь, но это путь к определенной цели, (достижение – ред.) которой приведет к благосостоянию и процветанию. Эти процессы действительно реализуются", - сказал папа Франциск на встрече с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 13:24
Токаев поддержал идею переименовать Нур-Султан в Астану
Он также выразил признательность казахским властям за отмену смертной казни в стране.
"В вашей стране существует свобода мысли, совести", - заключил понтифик.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель Съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:07Религия
Папа Римский совершит первый визит в Казахстан
 
РелигияКасым-Жомарт ТокаевФранциск (Хорхе Марио Бергольо)КазахстанРимско-католическая церковь
 
 
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