11:28 14.09.2022 (обновлено: 11:29 14.09.2022)
Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана
Папа Римский Франциск: демократизация Казахстана приведет страну к процветанию
© РИА Новости / Пресс-служба Президента Республики Казахстан / Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
"В вашей стране такая форма государственности, которая отражает потребности народа. В последние месяцы идет процесс демократизации, приданию больших прав парламенту и местным властям. Я понимаю, что это долгий путь, но это путь к определенной цели, (достижение – ред.) которой приведет к благосостоянию и процветанию. Эти процессы действительно реализуются", - сказал папа Франциск на встрече с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.
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Он также выразил признательность казахским властям за отмену смертной казни в стране.
"В вашей стране существует свобода мысли, совести", - заключил понтифик.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель Съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
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