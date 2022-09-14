https://ria.ru/20220914/kazakhstan-1816671576.html

Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана

Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана - РИА Новости, 14.09.2022

Папа Франциск высказался о демократизации Казахстана

Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:28

2022-09-14T11:28

2022-09-14T11:29

религия

касым-жомарт токаев

франциск (хорхе марио бергольо)

казахстан

римско-католическая церковь

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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Демократизация власти в Казахстане приведет республику к благосостоянию, заявил во вторник папа Римский Франциск, выступая в Нур-Султане (Казахстан) в преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий."В вашей стране такая форма государственности, которая отражает потребности народа. В последние месяцы идет процесс демократизации, приданию больших прав парламенту и местным властям. Я понимаю, что это долгий путь, но это путь к определенной цели, (достижение – ред.) которой приведет к благосостоянию и процветанию. Эти процессы действительно реализуются", - сказал папа Франциск на встрече с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.Он также выразил признательность казахским властям за отмену смертной казни в стране."В вашей стране существует свобода мысли, совести", - заключил понтифик.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель Съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.

https://ria.ru/20220913/nur-sultan-1816456651.html

https://ria.ru/20220913/papa-1816422864.html

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касым-жомарт токаев, франциск (хорхе марио бергольо), казахстан, римско-католическая церковь