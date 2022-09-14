https://ria.ru/20220914/kartoshka-1816650020.html

Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале

Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале - РИА Новости, 14.09.2022

Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале

Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:59

2022-09-14T09:59

2022-09-14T10:44

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По информации из социальных сетей, во вторник сначала дети катались у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.По словам Горелых, подростков ищут правоохранители, которые уже изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне."Информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке. Проведение проверочных мероприятий поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220912/podrostki-1816233952.html

каменск-уральский

свердловская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, каменск-уральский, свердловская область