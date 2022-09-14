https://ria.ru/20220914/kartoshka-1816650020.html
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале - РИА Новости, 14.09.2022
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:59
2022-09-14T09:59
2022-09-14T10:44
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.По информации из социальных сетей, во вторник сначала дети катались у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.По словам Горелых, подростков ищут правоохранители, которые уже изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне."Информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке. Проведение проверочных мероприятий поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220912/podrostki-1816233952.html
каменск-уральский
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область
09:59 14.09.2022 (обновлено: 10:44 14.09.2022)
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне на Урале
Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Полиция ищет подростков, поджаривших картошку на Вечном огне в городе Каменске-Уральском Свердловской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По информации из социальных сетей, во вторник сначала дети катались у мемориала "Скорбящая мать", а после решили поджарить картофель на Вечном огне, используя вместо мангала трюковый самокат. Все происходящее они снимали на видео, которое быстро разошлось по интернету.
По словам Горелых, подростков ищут правоохранители, которые уже изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в том микрорайоне.
"Информация из соцсетей об инциденте в Каменске-Уральском была зарегистрирована в установленном порядке. Проведение проверочных мероприятий поручено сотрудникам полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального ОВД. Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, принимаются необходимые меры, чтобы личности вандалов были установлены для применения к ним и к их законным представителям соответствующих мер реагирования. Инцидент взят под контроль руководством свердловского главка МВД", - сказал собеседник агентства.