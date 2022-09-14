https://ria.ru/20220914/kartel-1816712712.html

В США объяснили, почему идея лимита цен на российскую нефть провалится

В США объяснили, почему идея лимита цен на российскую нефть провалится - РИА Новости, 14.09.2022

В США объяснили, почему идея лимита цен на российскую нефть провалится

Евросоюз и США не преуспеют в реализации идеи введения лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты, на это есть как минимум три важные причины. Об этом... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:29

2022-09-14T13:29

2022-09-14T14:02

в мире

экономика

цены на нефть

паоло джентилони

александр новак

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индия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Евросоюз и США не преуспеют в реализации идеи введения лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты, на это есть как минимум три важные причины. Об этом заявил обозреватель журнала The National Interest Блейз Малли.По словам автора статьи, попытки установить "потолок цен" обернутся для мирового рынка только подорожанием всех видов энергетики. Первая и самая очевидная причина тому — логичный отказ поставлять топливо по западным условиям."Если Россия не будет соблюдать ценовой потолок, это может спровоцировать войну на истощение между Москвой и Западом. Если Путин решит прекратить экспорт в страны, которые вводят ограничение до декабря, цены на нефть снова вырастут", — пояснил Малли.Второй важный фактор, который не учли западные политики, — это мнение стран ОПЕК, для которых потолок цен равносилен картельному сговору с целью манипуляций рынком."Установление верхнего ценового предела представляет собой прямую угрозу способности ОПЕК устанавливать мировые цены на нефть. <...> Хотя реакцию на ограничение цен еще предстоит увидеть, до сих пор Саудовская Аравия и ОПЕК придерживались противоположного подхода. В результате недавнего снижения цен на нефть организация согласилась сократить добычу", — напомнил автор.Наконец, третья причина провала будущей инициативы "Большой семерки" по ограничению цен на нефть — несогласие с такой политикой других крупных потребителей. По мнению автора, подобные меры могут сработать только на всеобщем уровне, то есть их должны поддержать такие гиганты, как Китай и Индия, чего они делать не спешат."До сих пор обе страны не давали никаких обязательств в отношении того, как они отреагируют на ограничение цен: министр нефти Индии Шри Хардип Сингх Пури сказал, что рассмотрит это предложение, но в конечном итоге у него нет морального конфликта с ведением бизнеса с Россией. <...> Представитель китайского МИД заявил, что Пекин надеется, что "соответствующие страны предпримут конструктивные усилия для облегчения ситуации посредством диалога и консультаций, а не сделают наоборот", — пояснил Малли.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести лимит цен на российскую нефть и призвали все страны присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак заявил, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, а Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220913/katastrofa-1816545139.html

https://ria.ru/20220913/tseny-1816613492.html

https://ria.ru/20220911/krizis-1816025070.html

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, паоло джентилони, александр новак, сша, россия, индия, опек, еврокомиссия