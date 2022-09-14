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СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки
СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки
Король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:03
2022-09-14T02:19
в мире
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в Северной Ирландии, сообщает телеканал Sky News.На видео, опубликованном на сайте телеканала, видно, как сначала Карл III по ошибке указывает не ту дату. После того как король исправляет дату, уточнив день у помощника, он замечает, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку."О господи, ненавижу это", - воскликнул монарх, передав ручку - которую тут же забрали - королеве-консорту Камилле.Британский король Карл III вместе с супругой королевой-консортом Камиллой прибыли во вторник в столицу Северной Ирландии Белфаст, где он встретился с политическими лидерами страны.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html
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в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
02:03 14.09.2022 (обновлено: 02:19 14.09.2022)
 
СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки

Sky News: король Британии Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в Северной Ирландии, сообщает телеканал Sky News.
На видео, опубликованном на сайте телеканала, видно, как сначала Карл III по ошибке указывает не ту дату. После того как король исправляет дату, уточнив день у помощника, он замечает, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку.
"О господи, ненавижу это", - воскликнул монарх, передав ручку - которую тут же забрали - королеве-консорту Камилле.
"Я не выношу эту проклятую штуку. Каждый чертов раз", - продолжил досадовать король.
Британский король Карл III вместе с супругой королевой-консортом Камиллой прибыли во вторник в столицу Северной Ирландии Белфаст, где он встретился с политическими лидерами страны.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Экран с изображение королевы Елизаветы II на фасаде здания на одной из улиц в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В миреВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
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