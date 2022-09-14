https://ria.ru/20220914/karl-1816620916.html

СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки

СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: новый король Британии выругался из-за ручки

Король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:03

2022-09-14T02:03

2022-09-14T02:19

в мире

великобритания

умерла королева елизавета ii

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Король Великобритании Карл III вышел из себя из-за испачкавшей его ручки и выругался в тот момент, когда делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции в Северной Ирландии, сообщает телеканал Sky News.На видео, опубликованном на сайте телеканала, видно, как сначала Карл III по ошибке указывает не ту дату. После того как король исправляет дату, уточнив день у помощника, он замечает, что вытекшие из ручки чернила испачкали ему руку."О господи, ненавижу это", - воскликнул монарх, передав ручку - которую тут же забрали - королеве-консорту Камилле.Британский король Карл III вместе с супругой королевой-консортом Камиллой прибыли во вторник в столицу Северной Ирландии Белфаст, где он встретился с политическими лидерами страны.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://ria.ru/20220913/britantsy-1816364888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, умерла королева елизавета ii