https://ria.ru/20220914/karantin-1816816394.html

В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству

В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству - РИА Новости, 14.09.2022

В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству

Карантин ввели в поселении Новофедоровское в Новой Москве из-за выявления домашнего животного с бешенством, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

2022-09-14T18:46

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новая москва

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происшествия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Карантин ввели в поселении Новофедоровское в Новой Москве из-за выявления домашнего животного с бешенством, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра."В связи с выявлением 13 сентября 2022 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Новофедоровское города Москвы... определить: эпизоотический очаг - территория земельного участка, расположенного по адресу: город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, СНТ "Весна" при в/ч 11958, участок 24; неблагополучный пункт - территория деревни Зверево поселения Новофедоровское города Москвы. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 13 ноября 2022 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте в частности запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

https://ria.ru/20220827/sobaki-1812471095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, новая москва, россия, происшествия