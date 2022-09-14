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В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству - РИА Новости, 14.09.2022
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В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству
В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству - РИА Новости, 14.09.2022
В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству
Карантин ввели в поселении Новофедоровское в Новой Москве из-за выявления домашнего животного с бешенством, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:46
2022-09-14T18:46
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происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Карантин ввели в поселении Новофедоровское в Новой Москве из-за выявления домашнего животного с бешенством, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра."В связи с выявлением 13 сентября 2022 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Новофедоровское города Москвы... определить: эпизоотический очаг - территория земельного участка, расположенного по адресу: город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, СНТ "Весна" при в/ч 11958, участок 24; неблагополучный пункт - территория деревни Зверево поселения Новофедоровское города Москвы. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 13 ноября 2022 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте в частности запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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москва, новая москва, россия, происшествия
Москва, Новая Москва, Россия, Происшествия
18:46 14.09.2022
 
В поселении в Новой Москве ввели карантин по бешенству

В Новофедоровском в Новой Москве ввели карантин из-за домашнего животного с бешенством

© РИА НовостиБешенство
Бешенство - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости
Бешенство. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Карантин ввели в поселении Новофедоровское в Новой Москве из-за выявления домашнего животного с бешенством, следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на портале мэра.
"В связи с выявлением 13 сентября 2022 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Новофедоровское города Москвы... определить: эпизоотический очаг - территория земельного участка, расположенного по адресу: город Москва, поселение Новофедоровское, деревня Зверево, СНТ "Весна" при в/ч 11958, участок 24; неблагополучный пункт - территория деревни Зверево поселения Новофедоровское города Москвы. Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 13 ноября 2022 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта", - говорится в документе.
Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в неблагополучном пункте в частности запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
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