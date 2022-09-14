https://ria.ru/20220914/inoagenty-1816688961.html
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы иноагентов
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы иноагентов - РИА Новости, 14.09.2022
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы иноагентов
Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и ее председатель Василий Пискарев внесли в ГД... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:09
2022-09-14T12:09
2022-09-14T12:11
общество
василий пискарев
россия
госдума рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и ее председатель Василий Пискарев внесли в ГД законопроекты, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение деятельности иноагентов в РФ, а злостные нарушения могут повлечь уголовную ответственность."События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.По его словам, лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, должны строго соблюдать законы РФ."Регистрируйтесь в качестве иноагента, маркируйте свою продукцию и отчитывайтесь о расходовании средств – никто препятствовать вашей законной деятельности не будет. Нарушаете закон – придётся отвечать", - сообщил депутат.Статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от двух тысяч до одного миллиона рублей, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе.Пискарев при этом отметил, что комиссией подготовлены также поправки, предусматривающие ответственность иноагентов за вмешательство в выборы в России.Он также сообщил, что Верховный суд и правительство одобрили проект об уголовной ответственности за систематическое неисполнение закона об иноагентах."Получили отзывы по проекту об иногагентах, за неисполнение их обязанностей", - сказал Пискарев.
https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html
https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, василий пискарев, россия, госдума рф
Общество, Василий Пискарев, Россия, Госдума РФ
12:09 14.09.2022 (обновлено: 12:11 14.09.2022)
В ГД внесли проект об ужесточении наказания за нарушение работы иноагентов
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за нарушение работы иноагентов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и ее председатель Василий Пискарев внесли в ГД законопроекты, предусматривающие штрафы до 1 миллиона рублей за нарушение деятельности иноагентов в РФ, а злостные нарушения могут повлечь уголовную ответственность.
"События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности", - приводит слова Пискарева пресс-служба комиссии.
По его словам, лица и организации, выполняющие функции иностранного агента, должны строго соблюдать законы РФ.
"Регистрируйтесь в качестве иноагента, маркируйте свою продукцию и отчитывайтесь о расходовании средств – никто препятствовать вашей законной деятельности не будет. Нарушаете закон – придётся отвечать", - сообщил депутат.
Статьи КоАП об ответственности иноагентов за нарушение российского законодательства предусматривают штрафные санкции от двух тысяч до одного миллиона рублей, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе.
Пискарев при этом отметил, что комиссией подготовлены также поправки, предусматривающие ответственность иноагентов за вмешательство в выборы в России.
Он также сообщил, что Верховный суд и правительство одобрили проект об уголовной ответственности за систематическое неисполнение закона об иноагентах.
"Получили отзывы по проекту об иногагентах, за неисполнение их обязанностей", - сказал Пискарев.