10:28 14.09.2022 (обновлено: 10:38 14.09.2022)
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ в 2023 году
Ученица школы. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации новой федеральной программы в 2023 году в Ингушетии капитальный ремонт десяти школ проведут в городах Сунже, Малгобеке и Назрани и в сельских поселениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на реконструкцию ветхих зданий общеобразовательных учреждений республики направят свыше 663,5 миллиона рублей, из которых более 630 миллионов выделит федеральный бюджет и больше 33 миллионов составит софинансирование из регионального бюджета.
"Мы намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направлениям. В том числе это касается и строительства новых учебных заведений, реконструкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег, и без поддержки президента страны Владимира Путина и правительства России регион не справился бы с этими задачами", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, благодаря этой помощи за два года в регионе будут отремонтированы 23 школы. "Для Ингушетии это серьезная поддержка, позволившая модернизировать устаревшие школы, по большей части построенные несколько десятков лет назад", - добавил глава республики.