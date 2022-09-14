Рейтинг@Mail.ru
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Ингушетия
Республика Ингушетия
https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ - РИА Новости, 14.09.2022
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ
Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:28
2022-09-14T10:38
общество
владимир путин
махмуд-али калиматов
назрань
малгобек
россия
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_530:548:3198:2048_1920x0_80_0_0_eb9be0f00ef16d36986142ff2593dfe1.jpg
НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона."По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации новой федеральной программы в 2023 году в Ингушетии капитальный ремонт десяти школ проведут в городах Сунже, Малгобеке и Назрани и в сельских поселениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки", - говорится в сообщении.Уточняется, что на реконструкцию ветхих зданий общеобразовательных учреждений республики направят свыше 663,5 миллиона рублей, из которых более 630 миллионов выделит федеральный бюджет и больше 33 миллионов составит софинансирование из регионального бюджета."Мы намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направлениям. В том числе это касается и строительства новых учебных заведений, реконструкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег, и без поддержки президента страны Владимира Путина и правительства России регион не справился бы с этими задачами", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.По его словам, благодаря этой помощи за два года в регионе будут отремонтированы 23 школы. "Для Ингушетии это серьезная поддержка, позволившая модернизировать устаревшие школы, по большей части построенные несколько десятков лет назад", - добавил глава республики.
https://realty.ria.ru/20220907/shkoly-1815144487.html
назрань
малгобек
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_4bfb8b1c8c3a343b0739c9730ff6c991.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, махмуд-али калиматов, назрань, малгобек, россия
Общество, Владимир Путин, Махмуд-Али Калиматов, Назрань, Малгобек, Россия, Республика Ингушетия
10:28 14.09.2022 (обновлено: 10:38 14.09.2022)
 
Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ

Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкУченица школы
Ученица школы - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Ученица школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона.
"По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации новой федеральной программы в 2023 году в Ингушетии капитальный ремонт десяти школ проведут в городах Сунже, Малгобеке и Назрани и в сельских поселениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на реконструкцию ветхих зданий общеобразовательных учреждений республики направят свыше 663,5 миллиона рублей, из которых более 630 миллионов выделит федеральный бюджет и больше 33 миллионов составит софинансирование из регионального бюджета.
"Мы намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направлениям. В том числе это касается и строительства новых учебных заведений, реконструкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег, и без поддержки президента страны Владимира Путина и правительства России регион не справился бы с этими задачами", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, благодаря этой помощи за два года в регионе будут отремонтированы 23 школы. "Для Ингушетии это серьезная поддержка, позволившая модернизировать устаревшие школы, по большей части построенные несколько десятков лет назад", - добавил глава республики.

Читайте также:

 
Республика ИнгушетияОбществоВладимир ПутинМахмуд-Али КалиматовНазраньМалгобекРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала