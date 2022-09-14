https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html

Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ

Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ - РИА Новости, 14.09.2022

Ингушетия направит более 600 миллионов рублей на капремонт школ

Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:28

2022-09-14T10:38

общество

владимир путин

махмуд-али калиматов

назрань

малгобек

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии намерены в 2023 году провести капитальный ремонт десяти школ, на это будет направлено более 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба главы региона."По поручению президента РФ Владимира Путина в рамках реализации новой федеральной программы в 2023 году в Ингушетии капитальный ремонт десяти школ проведут в городах Сунже, Малгобеке и Назрани и в сельских поселениях Экажево, Плиево, Троицкое, Долаково, Верхние Ачалуки", - говорится в сообщении.Уточняется, что на реконструкцию ветхих зданий общеобразовательных учреждений республики направят свыше 663,5 миллиона рублей, из которых более 630 миллионов выделит федеральный бюджет и больше 33 миллионов составит софинансирование из регионального бюджета."Мы намерены решать вопросы повышения качества образования по всем направлениям. В том числе это касается и строительства новых учебных заведений, реконструкции и капитального ремонта школ, пригодных для дальнейшей эксплуатации. Федеральный центр ежегодно выделяет нам на эти цели большие суммы денег, и без поддержки президента страны Владимира Путина и правительства России регион не справился бы с этими задачами", - отметил глава республики Махмуд-Али Калиматов.По его словам, благодаря этой помощи за два года в регионе будут отремонтированы 23 школы. "Для Ингушетии это серьезная поддержка, позволившая модернизировать устаревшие школы, по большей части построенные несколько десятков лет назад", - добавил глава республики.

https://realty.ria.ru/20220907/shkoly-1815144487.html

назрань

малгобек

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир путин, махмуд-али калиматов, назрань, малгобек, россия