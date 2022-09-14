https://ria.ru/20220914/indiya-1816714311.html

Индия изучает возможность расширения поставок товаров в Россию

Индия изучает возможность расширения поставок товаров в Россию - РИА Новости, 14.09.2022

Индия изучает возможность расширения поставок товаров в Россию

Индия изучает возможность расширения поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов, сказал РИА Новости посол России в Индии Денис... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:34

2022-09-14T13:34

2022-09-14T13:35

экономика

денис алипов

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россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Индия изучает возможность расширения поставок в Россию лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов, сказал РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов."По мере решения проблем, связанных с обеспечением взаиморасчетов и логистического сопровождения торговли, растет интерес как российского бизнеса к Индии, так и индийских компаний к высвобождающимся нишам на рынке России. Заметна активизация со стороны банковского сектора и регионов - Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Мордовия, Рязань, сибирские и дальневосточные субъекты федерации. Прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в фармацевтике, разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Изучаются возможности расширения поставок на российский рынок лекарственных средств, сельхозпродукции, электроники, автокомпонентов, на индийский – высокотехнологичной продукции, золота и драгметаллов", - сказал посол.Он добавил, что также привлекательным выглядит сотрудничество в области горнодобывающей промышленности, гражданского авиа- и судостроения."Сейчас нужны нестандартные подходы и инновационные предложения не только в традиционных отраслях, но и на перспективных направлениях – цифровизация, финтех, искусственный интеллект, водородная энергетика, передовые решения в городском строительстве. Немалые усилия потребуются для более глубокой взаимной адаптации экономических моделей, включая финансовую инфраструктуру и рынок капитала, чтобы выйти на качественно новый уровень связей", - отметил дипломат."Большую часть взаимной торговли на сегодняшний день занимают поставки углеводородов и удобрений, так как сейчас это наиболее востребованные направления. Однако перед нами открываются уникальные возможности и в других областях, что позволит нам диверсифицировать экономическое сотрудничество в целом", - сказал посол.Он отметил, что и Москва, и Нью-Дели "заинтересованы в том, чтобы реализовать эти задачи в полной мере"."В то же время обе стороны понимают, что делать это придется в условиях нарастающей конкуренции и неуклонного отстаивания своих национальных интересов", - добавил Алипов.Ранее Алипов сообщил, что за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Индией составил свыше 11 миллиардов долларов, прогнозируется, что к 2025 году он составит 30 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816545402.html

https://ria.ru/20220907/indiya-1815075317.html

https://ria.ru/20220914/tovarooborot-1816714153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, денис алипов, индия, россия, в мире