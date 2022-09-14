https://ria.ru/20220914/groys-1816684171.html

Режиссер "Ералаша" Артур Гройс: талантливых детей обязательно надо поощрять

Режиссер "Ералаша" Артур Гройс: талантливых детей обязательно надо поощрять - РИА Новости, 14.09.2022

Режиссер "Ералаша" Артур Гройс: талантливых детей обязательно надо поощрять

Сценарист и режиссер "Ералаша", автор нескольких детских книг Артур Гройс рассказал в интервью РИА Новости, с какими сложностями сталкиваются создатели... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:00

2022-09-14T12:00

2022-09-14T12:00

культура

интервью

борис грачевский

россия

дом кино

youtube

технологии

"ералаш" (киножурнал)

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Сценарист и режиссер "Ералаша", автор нескольких детских книг Артур Гройс рассказал в интервью РИА Новости, с какими сложностями сталкиваются создатели знаменитого юмористического киножурнала, и как снимаются смешные сюжеты для юных зрителей, что изменилось после ухода Бориса Грачевского, и где ищут новые лица в "Ералаш", а также почему в его жизнь неожиданно вошла литература. Беседовала Ксения Иванова.– В начале лета создатели "Ералаша" анонсировали новый формат – теперь киножурнал выходит в кино. Расскажите, запуск получился успешным? Как отреагировали зрители? Будут ли выходить новые выпуски и как часто?– Это не новый формат, "Ералаш кино" уже был в 2017 году. Но, судя по вашему вопросу, "Ералаш" в этом формате заметили именно сейчас. А когда тебя замечают, это всегда приятно. Недавно я ездил в Пензу, где мы тоже показывали выпуск "Ералаша в кино". Видно, что юному зрителю нравится. Мы надеемся, продолжить этот формат. Правда, как любому режиссеру, мне хочется, снимать и более длинные фильмы. Может быть даже в "Ералаше". Мы специализируемся на семейном кино, на детском и даже на фантастике. А что? В "Ералаше" огромное количество фантастических сюжетов. Во всяком случае, комическое преувеличение есть всегда.Мы в "Ералаше" всегда открыты новым предложениям. "Ералаш" снимает и документальные фильмы, и социальные проекты, и рекламу. Даже сам Борис Грачевский, когда был жив, снял несколько полнометражных фильмов. И это все можно посмотреть на различных платформах в интернете. И это тоже кинокомпания "Ералаш". Наш киножурнал – это, прежде всего, команда профессионалов. И мы можем многое.– А когда зрители смогут посмотреть следующий выпуск? Удалось ли договориться с министерством культуры РФ, чтобы попасть на показ можно было по "Пушкинской карте"?– Торжественно заявляю, что по "Пушкинской карте" есть скидка для школьников. Так что следите за афишами и приходите на наши выпуски 1, 2 и 3.– Планирует ли "Ералаш" презентовать еще какие-либо новые форматы, спецвыпуски до конца года?– У нас была так называемая "шапка", это такой праздник закрытия съемочного проекта, или сезона. Сейчас эта "шапка" проводилась в конце августа после съемок самых новых сюжетов коллективом, и наш продюсер сказал, что у нас большие планы на будущее, но какие именно, он не озвучивал. Теперь ждем подробностей. Я очень надеюсь, что в очереди новая серия сюжетов, включая и мой сюжет на школьную тему.– Испытывают ли сложности с финансированием в "Ералаше"?– Я скажу, что вся киноиндустрия сейчас очень мучается в плане финансирования. Денег не хватает. "Ералашу" тяжело выживать. Да, он самостоятельная единица. Но в принципе детское кино, какое бы оно ни было важное, это нишевый продукт. Для него всегда непросто найти финансирование. Между прочим, еще одна заслуга Бориса Грачевского, как продюсера, была в том, что он мог находить финансирование. Хотя даже ему это давалось очень непросто. Видимо, такова жизнь. Все, что мы можем делать, держа марку кинопродукта, мы делаем. А дальше уже начинается мастерство профессионалов из продюсерского цеха.– Планируется ли заключение контрактов с другими компаниями?– Я точно знаю, что "Ералаш" открыт для коммерческих предложений, от кого бы то ни было. Это я повторяю слова нашего руководителя Аркадия Григоряна. Я знаю, что наш проект есть на стриминговых платформах, и по телевидению нас показывают. Youtube – это, скорее, часть рекламной компании, насколько я знаю, чем источник финансирования. Конкретнее может сказать, опять же, наша продюсерская группа.– В последнее время российское кино открывает для себя новые страны, в частности, Индия, Южная Корея, Бразилия, страны Ближнего Востока и Северной Африки заинтересованы в работе с российским кинорынком. Есть ли у "Ералаша" зарубежный прокат? В каких странах? Проявляют ли интерес за рубежом к российскому киножурналу? Рассматриваются ли в "Ералаше" возможности копродукции с другими странами?– Интерес есть. Я знаю, что, по крайней мере, до пандемии уж точно был. "Ералаш" вел переговоры с зарубежными дистрибьюторами. Я точно знаю, что "Ералаш" исследовал эти рынки. Когда я снимал документальный фильм о "Ералаше" ("45 лет детства") и брал интервью у Грачевского, то он рассказывал, как он приезжал в разные страны, и его узнавали, тыкали пальцем и говорили "Мистер "Ералаш". Он рассказывал, как громко и до слез смеялась публика на просмотрах "Ералаша" в Индии. Также я знаю, что Китай интересовался продукцией "Ералаша". Что дальше – не знаю, потому что каждый рынок, каждая страна – это свой монастырь, и правила приобретения кинопродукции в каждой стране свои.– Еще один ожидаемый продукт от создателей киножурнала – документальный фильм о художественном руководителе и идейном вдохновителе Борисе Грачевском, который в прошлом году ушел из жизни. Идет ли работа над доком? Принимаете ли вы в нем участие? На какой стадии создания сейчас находится проект?– Я принимаю в нем участие только в качестве человека, у которого взял интервью другой мой коллега Евгений Юликов, который является режиссером этого документального фильма. Буквально на днях я с ним общался, он сказал, что съемочный период закончился, и сейчас он приступает к монтажу.– Будет ли у фильма про Грачевского кинотеатральный прокат?– Заказчик – министерство культуры, поэтому надо спрашивать ведомство, что будет с этим фильмом. Но, вообще, по-хорошему, только когда зритель посмотрел твой фильм, тогда уже кино до конца снято.– Титр "Художественный руководитель – Борис Грачевский" знаком с детства, наверное, каждому россиянину. Возможно ли, что в будущем он изменится, и у Бориса Юрьевича появится преемник, или эти слова так и останутся данью памяти создателю?– Да, Грачевский – один из создателей-основателей. Я думаю, что, возможно, сейчас или со временем немножко поменяют титры сюжетов, снятых после Бориса Грачевского, но сейчас он еще сохраняется. Тем более, что те выпуски, которые вы видите сейчас, были сняты, когда он был еще жив.– После кончины Грачевского продюсер "Ералаша" Аркадий Григорян сообщил, что киножурнал в ближайшие два года будет придерживаться плана развития, который был разработан Борисом Юрьевичем. Как будет развиваться проект после этого?– Да, он обещал минимум два года. Все произошло так внезапно. Не было долгосрочных планов, все шло своим чередом. Потом случилась пандемия, это был шок вообще для всей индустрии. Потом еще не стало Бориса Юрьевича, это уже отдельный шок был лично для нас. И эти слова Аркадия были его личные обязательства, сказанные им на прощании с Грачевским в Доме Кино. Обычно продюсеры сначала подсчитывают, а потом дают резюме. Но он дал обещание на два года не раздумывая, по велению сердца. И сейчас видно, что он свое благородное слово держит. Дай Бог, чтобы у него получилось продолжить это дело.– Ожидают ли "Ералаш" какие-то коренные изменения по прошествии этих двух лет? Может быть, появятся новые форматы?– Уже есть один новый формат. Это "Ералаш в кино". Насколько я знаю, ищутся новые коммерческие партнеры, стриминги, перезаключаются какие-то договоры. Как режиссер "Ералаша", я видел, что серьезных изменений нет. Ну, кроме того, что в съемочной группе появились новые замечательные лица. И вообще, "Ералаш" – это площадка не только для новых актеров, но и творческая лаборатория для режиссеров, операторов, художников. Сейчас к нам пришли замечательные новые операторы, помимо тех, которые уже были, у нас новый художник-постановщик со своей командой, у нас новый директор по кастингу, много других новых лиц. Мы замечательно все сработались и готовы работать дальше.– Также после смерти худрука началась "война за "Ералаш", когда его вдова Екатерина Белоцерковская заявляла, что нынешний владелец наследия Бориса Юрьевича – продюсер Аркадий Григорян – завладел им незаконно. Удалось ли текущему руководству прояснить ситуацию с наследниками или судебные разбирательства все еще идут?– Я сейчас просто повторю, что я знаю из СМИ. Вообще, так интересно, я открываю утром СМИ, и все узнаю, что у меня на работе происходит. Насколько я знаю, сейчас проблема разрешилась, все хорошо, мы работаем дальше. Например, старшая дочка Бориса Грачевского Ксения активно помогает в организации съемок.– Хорошей традицией стал начавшийся при Грачевском "Большой Фестиваль "Ералаш". С 2016 года он проводился в "Орленке", в Подмосковье, в 2021 году перешел в онлайн-формат. Состоится ли мероприятие в этом году и где?– Насколько я знаю, идея продолжать фестиваль есть. Но как, где и когда это будет реализовано, нужно спрашивать у продюсеров. Со своей стороны, я скажу, что это очень полезный формат. Во-первых, мы видим зрителей, мы чувствуем, насколько мы востребованы или не востребованы. Детские театры-студии "Ералаш" существуют по всей России. Им нужен какой-то "выхлоп" на национальном уровне. И фестиваль "Ералаш" — это и есть такой "выхлоп" с привлечением всех "Ералашей" России к нам, в центр. Если есть талантливые дети, а они есть по всей России, то их обязательно надо замечать и поощрять!– Насколько мы знаем, в ходе фестиваля сам Борис Грачевский всегда пытался найти новую звезду юмористического киножурнала. Кому теперь предстоит заняться таким ответственным делом?– Скажем так, мы все делали это вместе с Борисом Грачевским, и он всегда прислушивался к нам, к режиссерам. Может быть, последнее слово и было за нашим руководителем, но оно в подавляющем большинстве случаев совпадало с общим мнением. Потому что талант сразу видно, и, в конце концов, это нам, а не Грачевскому потом надо было снимать этого главного победителя.– "Ералаш", в целом, долгое время считался пропуском юных актеров в мир большого кино. По вашему мнению, является ли он до сих пор таковым?– Конечно! И мы счастливы, потому что талант сразу видно, ему хочется помогать. Я это и раньше говорил в разных интервью, что это такая хорошая традиция "Ералаша" – давать дорогу новым талантам, не обязательно юным, любым. Я как режиссер, когда начинал, не был никому известен. Борису Юрьевичу я не был известен. Я, в общем, пришел в "Ералаш" с улицы. Снял курсовую работу в стиле "Ералаша" с прицелом, что пойду с этой работой к Грачевскому. Потому что я хотел снимать кино для детей и о детях. А где еще это можно было делать на потоке, как не в Ералаше? Я начинал в 2009 году. Где в это время вообще было детское кино? Оно и сейчас с трудом просачивается как-то еле-еле. Да, вот сейчас вышел новый фильм Виктории Фанасютиной, тоже режиссера "Ералаша", "Календарь ма(й)я". "Последний богатырь" был очень успешным. Еще, может, один-два фильма. А 13 лет назад и этого не было. Вот где мне было снимать? И Грачевский очень осторожно, боясь, потому что это его личные деньги были, дал мне снять сначала один сюжет, потом другой как режиссеру. А по каким-то моим сценариям снимали другие режиссеры. Потом, спустя несколько лет, он мне уже сам предлагал новые сценарии для съемки. Я вырос как режиссер в "Ералаше". И мне Грачевский под конец уже не боялся давать серьезные сюжеты с каскадерскими трюками, со знаменитыми актерами и значительным бюджетом.– А если вернуться к юным актерам, много ли желающих начать свою актерскую карьеру в "Ералаше"? Как и в каком формате сейчас проходят кастинги? Кто отбирает новых звезд телеэкрана?– Ну, например, я их отбираю. Точнее мы их отбираем. В "Ералаше" есть два типа кастингов. Есть так называемые оценочные кастинги, которые мы проводим для "Ералаша". Кстати, у нас есть абсолютно открытая актерская база для юных артистов. Вы заходите на сайт "Ералаша", и для вас, если вы, скажем, производитель видеопродукции, там есть страничка кастинга агентства. И картотека всех юных актеров, которых мы не только у себя снимаем, но и предлагаем другим киностудиям. Мы даже проводим заказные кастинги для других кинокомпаний. Вообще, дети на самом деле такие же профессионалы, как и взрослые. Ну да, к ним нужен особый подход, они могут чуть быстрее устать и не сразу понять, что от них требуется, но в принципе, они такие же полноценные актеры, как и взрослые. Они знают, куда они пришли. Они знают, чего хотят. Я иногда поражаюсь, когда какой-нибудь актрисе или актеру всего четыре-шесть лет, а они ведут себя абсолютно наравне со взрослыми. По секрету скажу, они даже иногда переигрывают по качеству работы взрослых некоторых актеров. У меня был случай, когда юный актер Дима Грибовской снимался в очень сложном сюжете с каскадерскими трюками, и постоянно должен был находиться в кадре. Другие актеры приходили и уходили, а он работал весь съемочный день, с утра до вечера. И под конец вся съемочная группа уже сама падала от усталости. Мне очень неудобно было перед нашим юным актером, но я ничего не мог поделать. На этот сюжет у нас был только один день. Я ему говорю: "Дима, ради Боги, извини, пожалуйста!" Он спрашивает: "А в чем дело?" Я ему говорю: "Всем надо немного потерпеть. Я понимаю, что мы все устали, и ты, наверное, устал, но потерпи еще чуть-чуть". Он на меня так смотрит, снизу вверх, пожимает плечами в недоумении и говорит: "Может быть, это вы устали? У меня все хорошо". Получился чудесный сюжет "Цепная реакция". Моя "Цепная реакция". В "Ералаше" изредка бывают два сюжета с одинаковыми названиями. У нас две "Цепных реакции". Моя – последняя, вторая.– А сколько длится съемка одного сюжета?– Мы стараемся укладываться в один съемочный день. Перед съемками у нас проходят для юных актеров кастинги. Если надо, даже несколько раундов. Потом с отобранными детьми мы репетируем. Каждый режиссер снимает по-разному. Я снимаю практически как рекламу. У меня есть сценарий, раскадровка, иногда, когда мне нужно хронометрировать будущий сюжет, я даже делаю аниматик, то есть такой маленький "недомультик", как заставки в "Ералаше". А потом, после съемок, естественно, монтируем. Мы стараемся записывать синхронный звук с площадки. Но иногда переозвучиваем голоса со съемочной площадки. Если есть компьютерные спецэффекты, то они создаются отдельно, а потом все сводится вместе. Короче, все делается по всем киношным стандартам.– Есть ли сложности с привлечением уже состоявшихся звезд, которые просят большие гонорары за участие в проекте? Как решается этот вопрос?– Иногда есть такая проблема. Как решается? Мучительно. "Ералаш" – это не государственная организация, нам нужно самим зарабатывать деньги. Поэтому, если государство нам вдруг помогает, то это замечательно. Но вообще, мы зарабатываем тем, что снимаем наш кинопродукт, который, слава богу, востребован, который смотрят. Поэтому, естественно, мы иногда вынуждены платить, может быть, довольно большие по нашим меркам гонорары. Но предел нашим возможностям есть. К счастью, есть одна замечательная вещь – бренд. "Ералаш" – это бренд. И многие артисты рады участвовать у нас в "Ералаше", потому что мы даже для известных артистов иногда открываем двери в новый формат, в новый жанр. Например, популярный, но драматический артист, хочет попробовать сыграть роль в комедии. Или, например, комедийный актер, но он снимается в комедиях для взрослых, а мы снимаем для детей. Популярные актеры знают, что "Ералаш" выйдет, что их увидит зритель, что потом эти актеры с гордостью будут говорить, что у них в копилке еще есть сюжет в "Ералаше". А некоторые звезды даже коллекционируют сюжеты. Они говорят в своих интервью: "Вот у меня было два сюжета, теперь жду третьего".– А кто из звездных артистов снимался в самых новых выпусках?– Я Александра Носика снимал буквально на днях. Очень веселый сюжет. Я надеюсь, что он скоро появится. Александр играл у нас папу. С ним снималась юная актриса Соня (София Коваленко). Думаю, что после нашего сюжета вы сразу ее полюбите. Даже, не думаю, а не сомневаюсь. Эта юная актриса была просто какой-то подарок. Или Саша Новиков, который сейчас известный блогер и артист, снимался в сериалах "Домашний арест", "Пищеблок", во многих полнометражных проектах. Он начинал в "Ералаше". Первая его главная роль была у меня в сюжете "Конкуренция", после которого, как он сам говорит, ему стали поступать многочисленные предложения. Он у нас лидер по сюжетам "Ералаша". Чуть ли не больше двадцати.– Расскажите о другом своем таланте – писательском. Как вы начали заниматься литературой?– Литература в моей жизни появилась достаточно неожиданно. Я писал сценарии для своих сюжетов. Пьески для своих постановок с детьми в школах и детских театрах. Но, конечно, читать я люблю с детства. У меня всегда перед глазами вставали картинки того, что я читал в книжке. И, может быть, в кино я пришел отчасти, потому что мне хотелось стать экранизатором любимых книг. Уже в первые годы работы в "Ералаше" у меня в столе скопилась большая стопка сюжетов, которые по разным причинам не шли в производство. А мне было жалко эти тексты. Они были хорошие. Смешные. И я затеял краудфандинговую кампанию, и издал книжку с неэкранизированными скетчами. Потом таким же образом еще одну. Это уже была фантастическая повесть для подростков. А на третью книжку уже даже не понадобилось собирать деньги публично, потому что уже был пул любителей-читателей моих новых книг, которые стали ее спонсорами.Потом я познакомился с издательством "Вакоша". Там вышла книжка частично по мотивам ералашных сюжетов "Всем известный 6 "А". Потом появилась еще одна книжка в серии "Школьные истории" – "История с выводами". Ее я уже специально для "Вакоши" писал. Там же вышло подарочное издание моей фантастической повести "Настоящий Дед Мороз или дневник Коли Тюнина". Я, наконец, встретился с профессионалами от книжной индустрии, которые окончательно открыли меня миру в качестве детского автора.– А над какой книгой сейчас работаете?– Издательство "Вакоша" мне предложило новый формат, теперь уже нон-фикшн. Книжка о кино для детей. Хочется рассказать об этом так, чтобы было не просто интересно, но и весело. Ведь я работаю в "Ералаше", и все равно этот комедийный шлейф за мной тянется. Да я и рад. Мне очень приятно, когда зрители и читатели смеются. Постараюсь приложить все усилия, чтобы книжка получилась. А еще, может быть, выйдет какой-нибудь сборник рассказов по моей любимой теме "Новый год", в котором я бы тоже с удовольствием поучаствовал.

https://radiosputnik.ria.ru/20211228/eralash-1765831705.html

https://ria.ru/20220827/kino-1812482279.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/grachevskiy-1594903597.html

https://ria.ru/20210202/eralash-1595610588.html

https://ria.ru/20220214/aktery-1772369674.html

https://rsport.ria.ru/20220622/spartak-1797391905.html

https://ria.ru/20220811/vyborg-1808824917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, борис грачевский, россия, дом кино, youtube, технологии, "ералаш" (киножурнал), кино, кино и сериалы, культура