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В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату - РИА Новости, 14.09.2022
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату
Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:57
2022-09-14T19:20
специальная военная операция на украине
станица луганская
в мире
мвд лнр
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5."14 сентября в ходе выполнения работ по реконструкции памятника Князю Игорю в Станице-Луганской рабочими была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. С целью обеспечения безопасности граждан, сотрудниками Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР близлежащая территория была оцеплена", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что граната была изъята и уничтожена путем подрыва специалистами взрывотехнической службы ЭКЦ МВД ЛНР. Местные сотрудники МЧС обследовали прилегающую к памятнику территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
станица луганская
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станица луганская, в мире, мвд лнр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Станица Луганская, В мире, МВД ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
18:57 14.09.2022 (обновлено: 19:20 14.09.2022)
 
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату

МВД ЛНР: в Станице Луганской у памятника Князю Игорю нашли растяжку на базе гранаты РГД-5

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГраната в руках сапера
Граната в руках сапера - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граната в руках сапера. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5.
"14 сентября в ходе выполнения работ по реконструкции памятника Князю Игорю в Станице-Луганской рабочими была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. С целью обеспечения безопасности граждан, сотрудниками Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР близлежащая территория была оцеплена", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что граната была изъята и уничтожена путем подрыва специалистами взрывотехнической службы ЭКЦ МВД ЛНР. Местные сотрудники МЧС обследовали прилегающую к памятнику территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаница ЛуганскаяВ миреМВД ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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