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В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату - РИА Новости, 14.09.2022
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату
Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:57
2022-09-14T18:57
2022-09-14T19:20
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5."14 сентября в ходе выполнения работ по реконструкции памятника Князю Игорю в Станице-Луганской рабочими была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. С целью обеспечения безопасности граждан, сотрудниками Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР близлежащая территория была оцеплена", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что граната была изъята и уничтожена путем подрыва специалистами взрывотехнической службы ЭКЦ МВД ЛНР. Местные сотрудники МЧС обследовали прилегающую к памятнику территорию на наличие других взрывоопасных предметов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:57 14.09.2022 (обновлено: 19:20 14.09.2022)
В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату
МВД ЛНР: в Станице Луганской у памятника Князю Игорю нашли растяжку на базе гранаты РГД-5