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В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату

В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату - РИА Новости, 14.09.2022

В Станице Луганской около памятника Князю Игорю нашли гранату

Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:57

2022-09-14T18:57

2022-09-14T19:20

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел ЛНР сообщило, что в Станице Луганской в районе памятника Князю Игорю была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5."14 сентября в ходе выполнения работ по реконструкции памятника Князю Игорю в Станице-Луганской рабочими была обнаружена растяжка на базе гранаты РГД-5. С целью обеспечения безопасности граждан, сотрудниками Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР близлежащая территория была оцеплена", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В ведомстве добавили, что граната была изъята и уничтожена путем подрыва специалистами взрывотехнической службы ЭКЦ МВД ЛНР. Местные сотрудники МЧС обследовали прилегающую к памятнику территорию на наличие других взрывоопасных предметов.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

станица луганская, в мире, мвд лнр, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины