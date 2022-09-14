https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816647480.html
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 14.09.2022
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене
Жителя Владивостока арестовали по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:48
2022-09-14T09:48
2022-09-14T17:26
владивосток
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жителя Владивостока арестовали по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины, сообщила ФСБ.По данным ведомства, он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья."В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. <...> В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"), обвиняемый задержан, находится под стражей", — говорится в релизе.В ФСБ отметили, что задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителям сведения "об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".На опубликованном спецслужбой видео показано, как оперативники скручивают мужчину и ведут в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной съемки: обвиняемый ходит с фотоаппаратом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, задержанный снимал не только военную, а любую инфраструктуру."Да, и мост на остров Русский, и Золотой мост", — добавил он.Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщила за сутки. Накануне в Подмосковье задержали директора по качеству одного из авиазаводов, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Его также отправили в СИЗО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры задержания подозреваемого в госизмене
Кадры задержания подозреваемого в госизмене
2022-09-14T09:48
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Владивосток, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
09:48 14.09.2022 (обновлено: 17:26 14.09.2022)
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене
Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене в интересах украинской разведки
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жителя Владивостока арестовали по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины, сообщила ФСБ.
По данным ведомства, он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья.
"В Приморском крае
пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины
. <...> В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"), обвиняемый задержан, находится под стражей", — говорится в релизе.
В ФСБ отметили, что задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителям сведения "об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".
На опубликованном спецслужбой видео показано, как оперативники скручивают мужчину и ведут в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной съемки: обвиняемый ходит с фотоаппаратом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.
Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, задержанный снимал не только военную, а любую инфраструктуру.
"Да, и мост на остров Русский, и Золотой мост", — добавил он.
Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщила за сутки. Накануне в Подмосковье задержали директора по качеству одного из авиазаводов, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Его также отправили в СИЗО.