https://ria.ru/20220914/gosizmena-1816647480.html

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 14.09.2022

Жителя Владивостока арестовали по подозрению в госизмене

Жителя Владивостока арестовали по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины, сообщила ФСБ. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:48

2022-09-14T09:48

2022-09-14T17:26

владивосток

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Жителя Владивостока арестовали по обвинению в государственной измене в интересах военной разведки Украины, сообщила ФСБ.По данным ведомства, он собирал и передавал данные о военных объектах Приморья."В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. <...> В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России ("Государственная измена"), обвиняемый задержан, находится под стражей", — говорится в релизе.В ФСБ отметили, что задержанный по заданию украинской военной разведки собирал и передавал ее представителям сведения "об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".На опубликованном спецслужбой видео показано, как оперативники скручивают мужчину и ведут в микроавтобус, а далее следуют кадры оперативной съемки: обвиняемый ходит с фотоаппаратом и снимает различные объекты. Его лицо при этом заретушировано.Как рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, задержанный снимал не только военную, а любую инфраструктуру."Да, и мост на остров Русский, и Золотой мост", — добавил он.Это уже второй предполагаемый шпион, об аресте которого Федеральная служба безопасности сообщила за сутки. Накануне в Подмосковье задержали директора по качеству одного из авиазаводов, который, по оперативным данным, передал Украине чертежи боевой авиационной техники. Его также отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20220826/kursk-1812229916.html

владивосток

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия