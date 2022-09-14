https://ria.ru/20220914/gorbusha-1816632418.html

Отпускные цены на горбушу в России вышли на плато, сообщил эксперт

Отпускные цены на горбушу в России вышли на плато, сообщил эксперт - РИА Новости, 14.09.2022

Отпускные цены на горбушу в России вышли на плато, сообщил эксперт

Отпускная цена на горбушу в РФ с начала года выросла примерно в два раза, остановившись к середине сентября примерно на уровне 250 рублей за килограмм, сообщил... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T08:09

2022-09-14T08:09

2022-09-14T08:57

экономика

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Отпускная цена на горбушу в РФ с начала года выросла примерно в два раза, остановившись к середине сентября примерно на уровне 250 рублей за килограмм, сообщил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев."Сейчас цена подошла к 250 рублям за килограмм, и с учетом того, что в этом году объем вылова горбуши почти в три раза меньше, чем в прошлом году, такой скачок (со 120 рублей за килограмм в январе - ред.), с точки зрения экономики рынка, вполне понятен. Но, очевидно, что она уже не растет, ограниченная реальными располагаемыми доходами населения", - сообщил Зверев.Более того - на рынке появился достаточно хороший объем кеты, ожидается неплохой вылов нерки, а все это позволяет предположить, что "оснований для дальнейшего роста цены немного", добавил он, отметив также рост поставок лососевых пород рыб с Дальнего Востока в центральную часть страны.Глава ВАРПЭ пояснил, что в начале января отпускная цена на горбушу составляла порядка 120 рублей за килограмм, потому что вплоть до мая распродавался улов прошлого года (423 тысячи тонн). "В начале мая на рынке получили прогноз вылова горбуши 190 тысяч тонн, однако уже к середине лета он уже заметно перестал оправдываться, поэтому цена начала заметно расти вверх. Но, в отличие от ситуации двухлетней давности, когда при вылове горбуши 170 тысяч тонн цена достигла исторического максимума в 310 рублей за килограмм, в этом году ценовой потолок на рынке ниже", - заметил Зверев.По его словам, на рост цен повлияли нарушения в поставках из-за санкционных ограничений Евросоюза, которые стали возобновляться к середине лета. Но, хотя шоковый период с резким ростом цены был не таким длинным, восстанавливаться рынок будет не так быстро, как хотелось бы, добавил он.Что касается вылова горбуши, то его снижение не является критичным: в этом году он ожидается в 158 тысяч тонн, два года назад был 170 тысяч тонн, а в 2014 году – 147 тысяч тонн. "Поэтому ничего такого драматичного и страшного, чего не было бы прежде, не произошло, это не обвальное снижение вылова, как например, в 1972 или 1974 году", - заметил глава ВАРПЭ.

https://ria.ru/20220908/ryba-1815288841.html

https://ria.ru/20220323/ryba-1779628977.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия