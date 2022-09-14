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В Австрии рассказали о "национальном самоубийстве" Германии - РИА Новости, 15.09.2022
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В Австрии рассказали о "национальном самоубийстве" Германии
В Австрии рассказали о "национальном самоубийстве" Германии - РИА Новости, 15.09.2022
В Австрии рассказали о "национальном самоубийстве" Германии
Одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. Такое мнение в статье под названием РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-14T23:22
2022-09-15T00:00
в мире
германия
европа
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. Такое мнение в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked выразил австрийский экономист Ральф Шелльхаммер.На днях правительство Германии поставило на паузу вывод из эксплуатации двух АЭС после приостановки поставок газа по "Северному потоку", которое произошло из-за санкций Запада. По мнению автора, для обеспечения энергетической безопасности власти могли пойти на более решительные шаги."Из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.Тяжелая промышленность, скорее всего, сократит выпуск продукции, производство продовольствия также пострадает. Из-за подорожания газа в Европе в разы сократился выпуск удобрений, что ударит по сельскому хозяйству в будущем году и грозит массовым дефицитом продовольствия, предупредил обозреватель.По его мнению, власти страны поставили зеленую повестку выше кризисов, перед которыми Германия оказалась. В подтверждение этой позиции он привел высказывание главы Минсельхоза Джема Оздемира, заявившего, что голод не является аргументом в пользу ущерба для биоразнообразия и защиты климата."И вот теперь оно (правительство. — Прим. ред.) активизирует самоубийственную политику, продолжая придерживаться зеленой повестки", — пояснил автор.К 2030 году Германия намерена довести долю биологического земледелия до 30 процентов от общего объема сельского хозяйства, что, по оценке научного журналиста Акселя Бояновски, превратит страну из самодостаточного производителя в чистого импортера зерна."Это станет катастрофой с глобальными последствиями", — предупредил Шелльхаммер.Он пояснил, что переход к органическому земледелию в Германии и остальной Европе взвинтит стоимость зерна и других сельхозкультур до такого уровня, что они станут недоступны жителям развивающихся стран.Автор считает, что власти решили сократить сельхозсектор ради окружающей среды. Так, в 2016 году правительство запретило технологию генетической модификации, которая могла бы повысить устойчивость отрасли."Не в первый раз немецкие элиты становятся на пути необходимого для процветания человечества прогресса, ограничивая развитие пищевого производства и энергетики", — продолжил Шелльхаммер.В заключение он назвал политику немецких властей ненаучной, деструктивной и позорной.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220914/gaz-1816794791.html
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в мире, германия, европа
В мире, Германия, Европа
23:22 14.09.2022 (обновлено: 00:00 15.09.2022)
 
В Австрии рассказали о "национальном самоубийстве" Германии

Spiked: Германия обрекает себя на голод и холод ради зеленой повестки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Одержимая экологией немецкая элита приносит в жертву климатической повестке энергетическую и продовольственную безопасность. Такое мнение в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked выразил австрийский экономист Ральф Шелльхаммер.
На днях правительство Германии поставило на паузу вывод из эксплуатации двух АЭС после приостановки поставок газа по "Северному потоку", которое произошло из-за санкций Запада. По мнению автора, для обеспечения энергетической безопасности власти могли пойти на более решительные шаги.
"Из-за энергетического кризиса Германия катится в бездну", — написал Шелльхаммер.
Тяжелая промышленность, скорее всего, сократит выпуск продукции, производство продовольствия также пострадает. Из-за подорожания газа в Европе в разы сократился выпуск удобрений, что ударит по сельскому хозяйству в будущем году и грозит массовым дефицитом продовольствия, предупредил обозреватель.
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По его мнению, власти страны поставили зеленую повестку выше кризисов, перед которыми Германия оказалась. В подтверждение этой позиции он привел высказывание главы Минсельхоза Джема Оздемира, заявившего, что голод не является аргументом в пользу ущерба для биоразнообразия и защиты климата.
"И вот теперь оно (правительство. — Прим. ред.) активизирует самоубийственную политику, продолжая придерживаться зеленой повестки", — пояснил автор.
К 2030 году Германия намерена довести долю биологического земледелия до 30 процентов от общего объема сельского хозяйства, что, по оценке научного журналиста Акселя Бояновски, превратит страну из самодостаточного производителя в чистого импортера зерна.
"Это станет катастрофой с глобальными последствиями", — предупредил Шелльхаммер.
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Он пояснил, что переход к органическому земледелию в Германии и остальной Европе взвинтит стоимость зерна и других сельхозкультур до такого уровня, что они станут недоступны жителям развивающихся стран.
Автор считает, что власти решили сократить сельхозсектор ради окружающей среды. Так, в 2016 году правительство запретило технологию генетической модификации, которая могла бы повысить устойчивость отрасли.
"Не в первый раз немецкие элиты становятся на пути необходимого для процветания человечества прогресса, ограничивая развитие пищевого производства и энергетики", — продолжил Шелльхаммер.
В заключение он назвал политику немецких властей ненаучной, деструктивной и позорной.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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