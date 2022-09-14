Рейтинг@Mail.ru
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/gaz-1816704859.html
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2022
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков
Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:04
2022-09-14T13:25
россия
природный газ
в мире
экономика
европа
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_0:59:2987:1739_1920x0_80_0_0_261b746142992fd4e57d49074f1c9897.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европа - это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский проект "Северный поток — 2" так и не был запущен, а "Северный поток" работает в ограниченном формате. Европа же заявляет о планах со временем полностью отказаться от российского газа, а пока он поставляется - установить потолок цен на него.
https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576866018_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1a5be09139a61d75b7dfc30b6e20245d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, природный газ, в мире, экономика, европа, дмитрий песков
Россия, Природный газ, В мире, Экономика, Европа, Дмитрий Песков
13:04 14.09.2022 (обновлено: 13:25 14.09.2022)
 
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: в мире много регионов, где может быть востребован российский газ

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Газопровод высокого давления. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европа - это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский проект "Северный поток — 2" так и не был запущен, а "Северный поток" работает в ограниченном формате. Европа же заявляет о планах со временем полностью отказаться от российского газа, а пока он поставляется - установить потолок цен на него.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 04:18
В Европе подсчитали, когда закончится газ
 
РоссияПриродный газВ миреЭкономикаЕвропаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала