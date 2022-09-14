https://ria.ru/20220914/gaz-1816704859.html

В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков

В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков - РИА Новости, 14.09.2022

В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков

Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:04

2022-09-14T13:04

2022-09-14T13:25

россия

природный газ

в мире

экономика

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Европа - это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский проект "Северный поток — 2" так и не был запущен, а "Северный поток" работает в ограниченном формате. Европа же заявляет о планах со временем полностью отказаться от российского газа, а пока он поставляется - установить потолок цен на него.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, природный газ, в мире, экономика, европа, дмитрий песков