13:04 14.09.2022 (обновлено: 13:25 14.09.2022)
В мире много регионов, где востребован газ из России, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: в мире много регионов, где может быть востребован российский газ
Газопровод высокого давления. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Европа не является единственным потребителем природного газа, в мире много регионов с амбициозными планами развития, где может быть востребован российский газ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европа - это не единственный потребитель природного газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития. Есть регионы, которые, кстати, развиваются более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития. В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления, что России придется сжигать свой газ после отказа от него Европы.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Российский проект "Северный поток — 2" так и не был запущен, а "Северный поток" работает в ограниченном формате. Европа же заявляет о планах со временем полностью отказаться от российского газа, а пока он поставляется - установить потолок цен на него.
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