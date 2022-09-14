https://ria.ru/20220914/gaz-1816626420.html

СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:39

2022-09-14T05:39

2022-09-14T05:40

россия

турция

в мире

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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их страны во избежание проблем в зимние месяцы, сообщило в среду издание Haberler.com cо ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.Эрдоган на прошлой неделе осуществил турне по балканским странам. На текущей неделе ожидается участие турецкого лидера в саммите ШОС в Самарканде по приглашению президента РФ Владимира Путина, где, как планируется, лидеры Турции и РФ проведут переговоры.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, турция, в мире