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СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа - РИА Новости, 14.09.2022
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СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа
СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа - РИА Новости, 14.09.2022
СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа
Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:39
2022-09-14T05:40
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их страны во избежание проблем в зимние месяцы, сообщило в среду издание Haberler.com cо ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.Эрдоган на прошлой неделе осуществил турне по балканским странам. На текущей неделе ожидается участие турецкого лидера в саммите ШОС в Самарканде по приглашению президента РФ Владимира Путина, где, как планируется, лидеры Турции и РФ проведут переговоры.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире
05:39 14.09.2022 (обновлено: 05:40 14.09.2022)
 
СМИ: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа

Haberler.com: балканские страны попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Лидеры балканских стран попросили президента Турции Тайипа Эрдогана обсудить на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным поставки газа в их страны во избежание проблем в зимние месяцы, сообщило в среду издание Haberler.com cо ссылкой на выступление министра сельского и лесного хозяйства Вахита Киришчи.
Эрдоган на прошлой неделе осуществил турне по балканским странам. На текущей неделе ожидается участие турецкого лидера в саммите ШОС в Самарканде по приглашению президента РФ Владимира Путина, где, как планируется, лидеры Турции и РФ проведут переговоры.
"Сначала мы посетили Боснию и Герцеговину, затем Сербию, а потом Хорватию. Предложение, высказанное президентами и премьер-министрами всех трех стран, а также министрами на уровне собеседников, было таким: "Пожалуйста, вы будете на Шанхайском саммите на следующей (на текущей) неделе. Пожалуйста, передайте там Путину. У вас хорошие отношения с Ильхамом Алиевым, президентом Азербайджана, пожалуйста, попросите их не сокращать ни наш мазут, ни газ, который они поставляют, в предстоящий зимний период", - приводит издание слова министра.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.
Газовое оборудование - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
04:18
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