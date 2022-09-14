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Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России - РИА Новости, 14.09.2022
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Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России
Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России - РИА Новости, 14.09.2022
Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России
Минпромторг РФ совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга - безвозмездной передачи продуктов... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:24
2022-09-14T17:49
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
общество
игорь караваев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга - безвозмездной передачи продуктов с подходящим к окончанию сроком годности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Кроме того, министерство ожидает, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти. РИА Новости также направило запрос в "Магнит" и X5 Group."Сегодня для ретейлеров фудшеринг сопряжен с налоговым обременением, что существенно затрудняет его развитие. Компаниям выгоднее передавать товар на утилизацию, чем передать его на благотворительные цели. В профильных министерствах и ведомствах обсуждаются различные варианты решения этой правовой коллизии... В частности, рассматривается возможность предоставить компаниям право возместить НДС на продукцию, которую они передают на благотворительность, либо отменить данный вид налога для ритейлеров и производителей при передаче продуктов в НКО", - сообщил агентству председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.В конце июля X5 Group и "Магнит" заявили о начале проекта фудшеринга в своих магазинах. А во "ВкусВилл" такая практика действует с конца 2021 года. Тогда же в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что фудшеринг влечет за собой уплату налогов, но и утилизация предполагает расходы.При этом о необходимости изменения законодательства говорили и ритейлеры, и рестораторы. Так, в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщили РИА Новости, что компания, как и весь российский продуктовый ритейл, давно поддерживает предложения об изменении налогового законодательства. В то же время рестораторы уточнили, что изменения в законе могут стимулировать фудшеринг в ресторанном бизнесе.
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество, игорь караваев
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Общество, Игорь Караваев
16:24 14.09.2022 (обновлено: 17:49 14.09.2022)
 
Минпромторг прорабатывает решения для развития фудшеринга в России

Минпромторг совместно с ретейлерами прорабатывает решения для развития фудшеринга в России

© Pixabay / Squirrel_photosПродуктовый магазин
Продуктовый магазин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Pixabay / Squirrel_photos
Продуктовый магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с торговыми сетями прорабатывает законодательные решения для развития в стране программы фудшеринга - безвозмездной передачи продуктов с подходящим к окончанию сроком годности, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Развитие фудшеринга позволяет в комплексе разрешить сразу несколько задач: начиная от гуманитарных вопросов и заканчивая вопросами сокращения образования отходов. В настоящее время министерство прорабатывает совместно с представителями торговой отрасли соответствующие законодательные решения", - говорится в сообщении.
Кроме того, министерство ожидает, что в ближайшее время выработанные решения будут обсуждаться с представителями заинтересованных органов власти. РИА Новости также направило запрос в "Магнит" и X5 Group.
"Сегодня для ретейлеров фудшеринг сопряжен с налоговым обременением, что существенно затрудняет его развитие. Компаниям выгоднее передавать товар на утилизацию, чем передать его на благотворительные цели. В профильных министерствах и ведомствах обсуждаются различные варианты решения этой правовой коллизии... В частности, рассматривается возможность предоставить компаниям право возместить НДС на продукцию, которую они передают на благотворительность, либо отменить данный вид налога для ритейлеров и производителей при передаче продуктов в НКО", - сообщил агентству председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
В конце июля X5 Group и "Магнит" заявили о начале проекта фудшеринга в своих магазинах. А во "ВкусВилл" такая практика действует с конца 2021 года. Тогда же в пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что фудшеринг влечет за собой уплату налогов, но и утилизация предполагает расходы.
При этом о необходимости изменения законодательства говорили и ритейлеры, и рестораторы. Так, в пресс-службе "Азбуки вкуса" сообщили РИА Новости, что компания, как и весь российский продуктовый ритейл, давно поддерживает предложения об изменении налогового законодательства. В то же время рестораторы уточнили, что изменения в законе могут стимулировать фудшеринг в ресторанном бизнесе.
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияОбществоИгорь Караваев
 
 
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