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Оппозиция Грузии осудила заявление о "втором фронте" против России - РИА Новости, 14.09.2022
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Оппозиция Грузии осудила заявление о "втором фронте" против России
Оппозиция Грузии осудила заявление о "втором фронте" против России - РИА Новости, 14.09.2022
Оппозиция Грузии осудила заявление о "втором фронте" против России
Представители оппозиционных партий в Грузии осудили заявление председателя правящей команды "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о возможности организовать... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:49
2022-09-14T12:49
в мире
грузия
россия
ираклий кобахидзе
георгий вашадзе
единое национальное движение
украина
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ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости. Представители оппозиционных партий в Грузии осудили заявление председателя правящей команды "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о возможности организовать всенародный референдум об открытии "второго фронта" против России.Ранее Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна в связи с отказом открывать "второй фронт" против России. При этом он добавил, что, исходя из прямых или косвенных призывов со стороны Киева, власти готовы организовать референдум, чтобы узнать мнение населения и доказать всем, что граждане Грузии поддерживают позицию правящей команды.Представители оппозиционных партий назвали абсурдным заявление Кобахидзе и утверждают, что оно "служит российским интересам"."То, что делает Кобахидзе своими заявлениями, называется прямым информационным терроризмом и информационной диверсией против своего народа", - заявил депутат из партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе на брифинге.Член "Единого национального движения" Георгий Ботковели считает, что заявление Кобахидзе является "предательством" и "нацелено на российские интересы". "Главное одно - грузинский народ в 1991 году уже сделал свой выбор путем референдума и сказал, что страна должна быть независимой. Заявление Кобахидзе противоположно суверенитету и независимости страны", - заявил Ботковели журналистам.Оппозиционер Георгий Вашадзе в разговоре с журналистами заявил, что ни украинская сторона, ни Евросоюз не требуют открытия "второго фронта" в Грузии и утверждения Кобахидзе в связи с этим абсурдны.
https://ria.ru/20220901/gruziya-1813817086.html
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в мире, грузия, россия, ираклий кобахидзе, георгий вашадзе, единое национальное движение, украина
В мире, Грузия, Россия, Ираклий Кобахидзе, Георгий Вашадзе, Единое национальное движение, Украина
12:49 14.09.2022
 
Оппозиция Грузии осудила заявление о "втором фронте" против России

Оппозиция Грузии осудила заявление о референдуме по поводу "второго фронта" против России

© Sputnik /  / Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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ТБИЛИСИ, 14 сен - РИА Новости. Представители оппозиционных партий в Грузии осудили заявление председателя правящей команды "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о возможности организовать всенародный референдум об открытии "второго фронта" против России.
Ранее Кобахидзе заявил, что позиция властей неизменна в связи с отказом открывать "второй фронт" против России. При этом он добавил, что, исходя из прямых или косвенных призывов со стороны Киева, власти готовы организовать референдум, чтобы узнать мнение населения и доказать всем, что граждане Грузии поддерживают позицию правящей команды.
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Представители оппозиционных партий назвали абсурдным заявление Кобахидзе и утверждают, что оно "служит российским интересам".
"То, что делает Кобахидзе своими заявлениями, называется прямым информационным терроризмом и информационной диверсией против своего народа", - заявил депутат из партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе на брифинге.
Член "Единого национального движения" Георгий Ботковели считает, что заявление Кобахидзе является "предательством" и "нацелено на российские интересы". "Главное одно - грузинский народ в 1991 году уже сделал свой выбор путем референдума и сказал, что страна должна быть независимой. Заявление Кобахидзе противоположно суверенитету и независимости страны", - заявил Ботковели журналистам.
Оппозиционер Георгий Вашадзе в разговоре с журналистами заявил, что ни украинская сторона, ни Евросоюз не требуют открытия "второго фронта" в Грузии и утверждения Кобахидзе в связи с этим абсурдны.
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