https://ria.ru/20220914/forum-1816820871.html
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 14.09.2022
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:04
2022-09-14T19:04
2022-09-14T19:04
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андрей каприн
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, президента Ассоциации онкологов России, академика РАН и РАО Андрея Каприна."Имею честь сообщить, что с 19 по 23 сентября 2022 года в Москве под эгидой Ассоциации онкологов России пройдет юбилейный V форум онкологи и радиотерапии "Ради жизни - For Life", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно письму, 21 сентября в рамках форума состоится круглый стол "Проактивная работа со СМИ и в социальных сетях в онкослужбе" для руководителей и представителей пресс-служб, PR-отделов профильных медицинских учреждений как федерального, так и регионального уровней. Он проводится для личного знакомства коллег, обмена опытом и обсуждения основных направлений работы.Также в рамках форума состоится вручение премии имени основоположника онкологии в России Александра Савицкого. Ею награждают лучших онкологов.
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общество, андрей каприн, москва, россия
Общество, Андрей Каприн, Москва, Россия
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
В Москве пройдет юбилейный пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, президента Ассоциации онкологов России, академика РАН и РАО Андрея Каприна.
"Имею честь сообщить, что с 19 по 23 сентября 2022 года в Москве под эгидой Ассоциации онкологов России пройдет юбилейный V форум онкологи и радиотерапии "Ради жизни - For Life", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно письму, 21 сентября в рамках форума состоится круглый стол "Проактивная работа со СМИ и в социальных сетях в онкослужбе" для руководителей и представителей пресс-служб, PR-отделов профильных медицинских учреждений как федерального, так и регионального уровней. Он проводится для личного знакомства коллег, обмена опытом и обсуждения основных направлений работы.
Также в рамках форума состоится вручение премии имени основоположника онкологии в России
Александра Савицкого. Ею награждают лучших онкологов.