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В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 14.09.2022
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В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life" - РИА Новости, 14.09.2022
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"
Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:04
2022-09-14T19:04
общество
андрей каприн
москва
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, президента Ассоциации онкологов России, академика РАН и РАО Андрея Каприна."Имею честь сообщить, что с 19 по 23 сентября 2022 года в Москве под эгидой Ассоциации онкологов России пройдет юбилейный V форум онкологи и радиотерапии "Ради жизни - For Life", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Согласно письму, 21 сентября в рамках форума состоится круглый стол "Проактивная работа со СМИ и в социальных сетях в онкослужбе" для руководителей и представителей пресс-служб, PR-отделов профильных медицинских учреждений как федерального, так и регионального уровней. Он проводится для личного знакомства коллег, обмена опытом и обсуждения основных направлений работы.Также в рамках форума состоится вручение премии имени основоположника онкологии в России Александра Савицкого. Ею награждают лучших онкологов.
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общество, андрей каприн, москва, россия
Общество, Андрей Каприн, Москва, Россия
19:04 14.09.2022
 
В Москве пройдет форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"

В Москве пройдет юбилейный пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни — For Life"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пятый форум онкологии и радиотерапии "Ради жизни - For Life" пройдет в Москве с 19 по 23 сентября, следует из письма генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, президента Ассоциации онкологов России, академика РАН и РАО Андрея Каприна.
"Имею честь сообщить, что с 19 по 23 сентября 2022 года в Москве под эгидой Ассоциации онкологов России пройдет юбилейный V форум онкологи и радиотерапии "Ради жизни - For Life", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно письму, 21 сентября в рамках форума состоится круглый стол "Проактивная работа со СМИ и в социальных сетях в онкослужбе" для руководителей и представителей пресс-служб, PR-отделов профильных медицинских учреждений как федерального, так и регионального уровней. Он проводится для личного знакомства коллег, обмена опытом и обсуждения основных направлений работы.
Также в рамках форума состоится вручение премии имени основоположника онкологии в России Александра Савицкого. Ею награждают лучших онкологов.
Радиационно-защитный бокс в центре онкологии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии
 
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