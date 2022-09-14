https://ria.ru/20220914/finlyandiya-1816653528.html

Финляндия вдвое сократила потребление газа, сообщили СМИ

Финляндия вдвое сократила потребление газа, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022

Финляндия вдвое сократила потребление газа, сообщили СМИ

Финляндия вдвое сократила потребление природного газа в первой половине года без перебоев в производстве или отоплении жилья, сообщает крупнейшая газета страны... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:16

2022-09-14T10:16

2022-09-14T10:16

финляндия

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в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен - РИА Новости. Финляндия вдвое сократила потребление природного газа в первой половине года без перебоев в производстве или отоплении жилья, сообщает крупнейшая газета страны Helsingin sanomat."В период с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа, что примерно вдвое меньше потребления за тот же период прошлого года - 17,8 тераватт-часов. Сокращение потребления примерно на 50% является европейским рекордом", - говорится в сообщении.На основании данных, собранных аналитическим центром Brugel, ни одной другой стране ЕС не удалось так сильно сократить потребление газа, отмечает издание. В первой половине этого года потребление газа в ЕС в целом снизилось всего на 6% в годовом исчислении, а в некоторых странах даже наблюдался небольшой рост. Целью ЕС является снижение потребления газа на 15%, уточняет издание.По мнению отраслевых экспертов, одним из объяснений финского рекорда является малое число домов с индивидуальным газовым отоплением, а также замена производителями тепловой энергии природного газ другими видами топлива, такими как уголь, биомасса или торф. Хейкки Линдфорс, эксперт по газовому рынку Ассоциации энергетической промышленности, считает, что гибкость отрасли в настоящее время задействована по максимуму и дальнейшее сокращение потребления сопряжено с остановкой производств.

https://ria.ru/20220914/konets-1816624369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

финляндия, евросоюз, в мире