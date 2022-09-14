https://ria.ru/20220914/evropa-1816777968.html

WSJ: экономическая война с Россией ударила по "главному достижению Европы"

WSJ: экономическая война с Россией ударила по "главному достижению Европы" - РИА Новости, 14.09.2022

WSJ: экономическая война с Россией ударила по "главному достижению Европы"

Санкционная война Запада против России бьет по экономическим основам Европы, пишет обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:38

2022-09-14T16:38

2022-09-14T17:03

экономика

россия

европа

донбасс

евросоюз

siemens

северный поток

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Санкционная война Запада против России бьет по экономическим основам Европы, пишет обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон.Эксперты ожидают, что континент в ближайшие месяцы столкнется с рецессией и сокращением промышленного производства из-за подорожания и дефицита энергоносителей. Тяжесть кризиса будет зависеть от средних температур осенью и зимой и от того, смогут ли европейские страны накопить достаточно природного газа в своих подземных хранилищах, говорится в статье."Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону", — заявил глава глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.По данным ЕС, опубликованным в среду, объем промышленного производства входящих в союз государств упал на 2,3 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению большинства специалистов, экономику региона ждет рецессия начиная с последних месяцев этого года.После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России напомнили, что снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.

https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html

россия

европа

донбасс

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, европа, донбасс, евросоюз, siemens, северный поток, санкции в отношении россии