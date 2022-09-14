16:38 14.09.2022 (обновлено: 17:03 14.09.2022)
WSJ: экономическая война с Россией ударила по "главному достижению Европы"
WSJ: экономическая война Запада с Россией нанесла сильный удар по промышленности Европы
CC BY 4.0 / Gerd Fahrenhorst / SKW Piesteritz 0717 (cropped)
Завод в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Санкционная война Запада против России бьет по экономическим основам Европы, пишет обозреватель The Wall Street Journal Пол Хэннон.
Эксперты ожидают, что континент в ближайшие месяцы столкнется с рецессией и сокращением промышленного производства из-за подорожания и дефицита энергоносителей. Тяжесть кризиса будет зависеть от средних температур осенью и зимой и от того, смогут ли европейские страны накопить достаточно природного газа в своих подземных хранилищах, говорится в статье.
"Самое темное облако на горизонте явно надвигается на еврозону", — заявил глава глобального экономического отдела BNP Paribas Марсело Карвалью.
По данным ЕС, опубликованным в среду, объем промышленного производства входящих в союз государств упал на 2,3 процента в июле по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению большинства специалистов, экономику региона ждет рецессия начиная с последних месяцев этого года.
После начала Россией специальной операции по освобождению Донбасса западные страны ввели санкции против нее. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания.
Ситуацию усугубила и остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. С середины июня "Северный поток" работал с ограничениями, а с конца месяца — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Экспорт газа по магистрали полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России напомнили, что снижение поставок произошло из-за западных санкций, препятствующих обслуживанию и ремонту газоперекачивающих агрегатов Siemens.