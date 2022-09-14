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Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть - РИА Новости, 14.09.2022
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Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть - РИА Новости, 14.09.2022
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:49
2022-09-14T14:18
в мире
александр лукашенко
белоруссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе."Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", — сказал он, когда колол дрова в среду. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, "главное — чтобы было тепло"."Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. — Прим. ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", — отметил президент Белоруссии.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.Ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, стало причиной массовых протестов в некоторых европейских странах.
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353
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"Не дадим Европе замерзнуть" – Лукашенко наколол для жителей ЕС дров на зиму
"Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут" - Лукашенко наколол для жителей ЕС дров на зиму.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:49 14.09.2022 (обновлено: 14:18 14.09.2022)
 
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Лукашенко пообещал помочь Европе дровами, чтобы она не замерзла зимой

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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе.
"Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", — сказал он, когда колол дрова в среду.
Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, "главное — чтобы было тепло".
"Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. — Прим. ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", — отметил президент Белоруссии.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, стало причиной массовых протестов в некоторых европейских странах.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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