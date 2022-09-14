https://ria.ru/20220914/evropa-1816701029.html

Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть - РИА Новости, 14.09.2022

Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:49

2022-09-14T12:49

2022-09-14T14:18

в мире

александр лукашенко

белоруссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МИНСК, 14 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе."Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут", — сказал он, когда колол дрова в среду. Видео опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас — елки или другие какие дрова, "главное — чтобы было тепло"."Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. — Прим. ред.) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются", — отметил президент Белоруссии.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.Ограничения спровоцировали рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, стало причиной массовых протестов в некоторых европейских странах.

https://ria.ru/20220912/energonositeli-1816051729.html

белоруссия

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"Не дадим Европе замерзнуть" – Лукашенко наколол для жителей ЕС дров на зиму "Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут" - Лукашенко наколол для жителей ЕС дров на зиму. 2022-09-14T12:49 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, санкции в отношении россии