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ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда - РИА Новости, 14.09.2022
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ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда
ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда - РИА Новости, 14.09.2022
ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда
Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект о запрете в Евросоюзе товаров, созданных с использованием принудительного труда, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:32
2022-09-14T17:50
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект о запрете в Евросоюзе товаров, созданных с использованием принудительного труда, говорится в сообщении ЕК."Сегодня Комиссия предложила запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда, на рынке ЕС", - говорится в нем.Законопроект распространяется на все товары, в том числе на те, которые были произведены в Евросоюзе как для внутреннего потребления, так и для экспорта, а также на импортные товары.ЕК в релизе отмечает, что принудительным трудом заняты около 27,6 миллиона человек "во многих отраслях и на всех континентах".Проект регулирования ЕК предполагает, что компетентные органы стран ЕС будут проводить расследования, и если по их итогам будет доказано применение принудительного труда, власти страны должны будут немедленно запрещать размещение соответствующих продуктов на рынке ЕС и их экспорт из союза. Кроме того, они должны будут требовать изъятия уже поступивших на рынок ЕС продуктов, а затем утилизовать их или передавать в дар.Предложение Еврокомиссии должны обсудить и утвердить Совет стран ЕС и Европарламент с возможностью внесения поправок, только после этого оно сможет вступить в силу.
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еврокомиссия, евросоюз, в мире
Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
17:32 14.09.2022 (обновлено: 17:50 14.09.2022)
 
ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда

ЕК предложила запретить продажу товаров, созданных с использованием принудительного труда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект о запрете в Евросоюзе товаров, созданных с использованием принудительного труда, говорится в сообщении ЕК.
"Сегодня Комиссия предложила запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда, на рынке ЕС", - говорится в нем.
Законопроект распространяется на все товары, в том числе на те, которые были произведены в Евросоюзе как для внутреннего потребления, так и для экспорта, а также на импортные товары.
ЕК в релизе отмечает, что принудительным трудом заняты около 27,6 миллиона человек "во многих отраслях и на всех континентах".
Проект регулирования ЕК предполагает, что компетентные органы стран ЕС будут проводить расследования, и если по их итогам будет доказано применение принудительного труда, власти страны должны будут немедленно запрещать размещение соответствующих продуктов на рынке ЕС и их экспорт из союза. Кроме того, они должны будут требовать изъятия уже поступивших на рынок ЕС продуктов, а затем утилизовать их или передавать в дар.
Предложение Еврокомиссии должны обсудить и утвердить Совет стран ЕС и Европарламент с возможностью внесения поправок, только после этого оно сможет вступить в силу.

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