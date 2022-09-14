https://ria.ru/20220914/es-1816796637.html

ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда

ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда - РИА Новости, 14.09.2022

ЕК хочет запретить товары, созданные с использованием принудительного труда

Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект о запрете в Евросоюзе товаров, созданных с использованием принудительного труда, говорится в сообщении ЕК. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:32

2022-09-14T17:32

2022-09-14T17:50

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БРЮССЕЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) предложила законопроект о запрете в Евросоюзе товаров, созданных с использованием принудительного труда, говорится в сообщении ЕК."Сегодня Комиссия предложила запретить товары, изготовленные с использованием принудительного труда, на рынке ЕС", - говорится в нем.Законопроект распространяется на все товары, в том числе на те, которые были произведены в Евросоюзе как для внутреннего потребления, так и для экспорта, а также на импортные товары.ЕК в релизе отмечает, что принудительным трудом заняты около 27,6 миллиона человек "во многих отраслях и на всех континентах".Проект регулирования ЕК предполагает, что компетентные органы стран ЕС будут проводить расследования, и если по их итогам будет доказано применение принудительного труда, власти страны должны будут немедленно запрещать размещение соответствующих продуктов на рынке ЕС и их экспорт из союза. Кроме того, они должны будут требовать изъятия уже поступивших на рынок ЕС продуктов, а затем утилизовать их или передавать в дар.Предложение Еврокомиссии должны обсудить и утвердить Совет стран ЕС и Европарламент с возможностью внесения поправок, только после этого оно сможет вступить в силу.

https://ria.ru/20220910/potolok-1815805113.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

еврокомиссия, евросоюз, в мире