https://ria.ru/20220914/erevan-1816868043.html
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент - РИА Новости, 14.09.2022
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент
Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:56
2022-09-14T23:56
2022-09-14T23:57
в мире
никол пашинян
ереван
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599245290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26b04dfd5c1fda2904a22c98abc15b46.jpg
ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости."Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламента, в противном случае мы сами отправимся за ними", - сказал один их организаторов акции.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
https://ria.ru/20220914/sovbez-1816854991.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599245290_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0c0614c18ce60561be611be19fa63692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, ереван, армения
В мире, Никол Пашинян, Ереван, Армения
23:56 14.09.2022 (обновлено: 23:57 14.09.2022)
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент
Протестующие в Ереване дали провластным депутатам час, чтобы явиться в парламент