https://ria.ru/20220914/erevan-1816868043.html

Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент

Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент - РИА Новости, 14.09.2022

Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент

Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T23:56

2022-09-14T23:56

2022-09-14T23:57

в мире

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости."Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламента, в противном случае мы сами отправимся за ними", - сказал один их организаторов акции.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.

https://ria.ru/20220914/sovbez-1816854991.html

ереван

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в мире, никол пашинян, ереван, армения