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Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент - РИА Новости, 14.09.2022
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Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент - РИА Новости, 14.09.2022
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент
Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:56
2022-09-14T23:57
в мире
никол пашинян
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости."Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламента, в противном случае мы сами отправимся за ними", - сказал один их организаторов акции.В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.
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в мире, никол пашинян, ереван, армения
В мире, Никол Пашинян, Ереван, Армения
23:56 14.09.2022 (обновлено: 23:57 14.09.2022)
 
Протестующие в Ереване дали депутатам час, чтобы явиться в парламент

Протестующие в Ереване дали провластным депутатам час, чтобы явиться в парламент

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 14 сен - РИА Новости. Протестующие в Ереване дали депутатам от правящей фракции "Гражданский договор" час на то, чтобы явиться в парламент для объявления импичмента премьеру Николу Пашиняну, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы требуем от депутатов "Гражданского договора" в течение часа прийти в парламента, в противном случае мы сами отправимся за ними", - сказал один их организаторов акции.
В среду протестующие перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване у здания парламента. Участники акции утверждают, что глава правительства собирается пойти на уступки Азербайджану. Митинг проходит и у здания правительства.
В среду Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте, что готов принять тяжелые решения и подписать соответствующие документы ради долгосрочного мира в Армении. Позднее он заверил, что никакого документа не подписано и к подписанию не готовится и призвал соотечественников не поддаваться на манипуляции на фоне протестов с требованием его отставки.

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