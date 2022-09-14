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Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ - РИА Новости, 14.09.2022
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Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ
Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ - РИА Новости, 14.09.2022
Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ
Еврокомиссия в предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:04
2022-09-14T16:47
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссия в предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России.В пресс-релизе и "вопросах и ответах" ЕК описываются предлагаемые ею меры для решения проблемы со стоимостью топлива. Потолок цен на газ в нем не упоминается."Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", — говорится при этом в пресс-релизе.Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России.Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Bloomberg, обсуждаются цифры 40-60 долларов.В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
16:04 14.09.2022 (обновлено: 16:47 14.09.2022)
 
Еврокомиссия отказалась от идеи установить лимит цен на российский газ

Еврокомиссия не включила лимит цен на газ из России в предложения по энергомерам для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости. Еврокомиссия в предложениях по новым энергетическим мерам для Евросоюза не предлагает установить лимит цен на газ из России.
В пресс-релизе и "вопросах и ответах" ЕК описываются предлагаемые ею меры для решения проблемы со стоимостью топлива. Потолок цен на газ в нем не упоминается.
"Комиссия углубит обсуждение с государствами-членами наилучших способов снижения цен на газ, также анализируя различные идеи по предельным ценам и усиливая роль Энергетической платформы ЕС в содействии заключению соглашений с более низкими ценами с поставщиками посредством добровольных совместных закупок", — говорится при этом в пресс-релизе.
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на продаваемые Москвой нефть и газ. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России.
Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Bloomberg, обсуждаются цифры 40-60 долларов.
В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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