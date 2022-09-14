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Минкультуры не получало от Польши претензий по экспонатам Пушкинского музея - РИА Новости, 14.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220914/eksponaty-1816867874.html
Минкультуры не получало от Польши претензий по экспонатам Пушкинского музея
Минкультуры не получало от Польши претензий по экспонатам Пушкинского музея - РИА Новости, 14.09.2022
Минкультуры не получало от Польши претензий по экспонатам Пушкинского музея
Официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в ГМИИ им. Пушкина, в Минкультуры РФ не поступало, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:53
2022-09-14T23:53
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москва
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в ГМИИ им. Пушкина, в Минкультуры РФ не поступало, сообщили в ведомстве.Ранее МИД Польши направил посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из ГМИИ им. Пушкина в Москве. Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский утверждает, что эти предметы искусства были украдены во время Второй Мировой войны."Условия передачи заинтересованным государствам перемещенных культурных ценностей урегулированы Федеральным законом от 15.04.1998 № 64-ФЗ "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ", — сказали в ведомстве.Как объяснили в Минкультуры РФ, "данный вид ценностей относится к "особой категории", так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны."На данный момент официальной претензии Польши на перемещенные культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220914/polsha-1816808396.html
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польша, россия, москва, мид польши
Культура, Польша, Россия, Москва, МИД Польши
23:53 14.09.2022
 
Минкультуры не получало от Польши претензий по экспонатам Пушкинского музея

Официальных претензий Польши на экспонаты Пушкинского музея в Минкультуры не поступало

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина
Здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Официальных претензий Польши на предметы искусства, хранящиеся в ГМИИ им. Пушкина, в Минкультуры РФ не поступало, сообщили в ведомстве.
Ранее МИД Польши направил посольству России ноту с требованием вернуть семь предметов искусства из ГМИИ им. Пушкина в Москве. Вице-премьер, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский утверждает, что эти предметы искусства были украдены во время Второй Мировой войны.
"Условия передачи заинтересованным государствам перемещенных культурных ценностей урегулированы Федеральным законом от 15.04.1998 № 64-ФЗ "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ", — сказали в ведомстве.
Как объяснили в Минкультуры РФ, "данный вид ценностей относится к "особой категории", так как они были перемещены на территорию СССР в осуществление компенсаторной реституции за действия Нацистской Германии и её союзников в ходе Великой Отечественной войны.
"На данный момент официальной претензии Польши на перемещенные культурные ценности в порядке, установленном этим законом, в адрес Минкультуры России не поступало", — подчеркнули в ведомстве.

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