https://ria.ru/20220914/ekonomika-1816734187.html

Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин

Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.09.2022

Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин

Правительство и Банк России не дали расшатать российскую экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О проекте федерального бюджета на... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:31

2022-09-14T14:31

2022-09-14T14:31

экономика

михаил мишустин

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство и Банк России не дали расшатать российскую экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"."Расшатать российскую экономику мы не дали. Меры, оперативно реализованные правительством, Банком России по поручениям главы государства, позволили сохранить в стране финансовую стабильность, содействовали переформатированию многих проектов, позволили поддержать наиболее уязвимые категории как бизнеса, так и граждан", - сказал Мишустин.Он отметил, что "динамика валового внутреннего продукта и инвестиций лучше ожиданий, уровень безработицы держится на минимуме, плавно снижается инфляция, но самое главное, наблюдается оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса"."В среднесрочной перспективе все эти тенденции необходимо укрепить, они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на его базе готовится проект федерального бюджета на следующие три года", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816225670.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия, центральный банк рф (цб рф)