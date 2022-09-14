https://ria.ru/20220914/ekonomika-1816734187.html
Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин
Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин - РИА Новости, 14.09.2022
Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин
Правительство и Банк России не дали расшатать российскую экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О проекте федерального бюджета на... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:31
2022-09-14T14:31
2022-09-14T14:31
экономика
михаил мишустин
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство и Банк России не дали расшатать российскую экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов"."Расшатать российскую экономику мы не дали. Меры, оперативно реализованные правительством, Банком России по поручениям главы государства, позволили сохранить в стране финансовую стабильность, содействовали переформатированию многих проектов, позволили поддержать наиболее уязвимые категории как бизнеса, так и граждан", - сказал Мишустин.Он отметил, что "динамика валового внутреннего продукта и инвестиций лучше ожиданий, уровень безработицы держится на минимуме, плавно снижается инфляция, но самое главное, наблюдается оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса"."В среднесрочной перспективе все эти тенденции необходимо укрепить, они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на его базе готовится проект федерального бюджета на следующие три года", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20220912/ekonomika-1816225670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: правительство и ЦБ не дали расшатать российскую экономику
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Правительство и Банк России не дали расшатать российскую экономику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании "О проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
"Расшатать российскую экономику мы не дали. Меры, оперативно реализованные правительством, Банком России по поручениям главы государства, позволили сохранить в стране финансовую стабильность, содействовали переформатированию многих проектов, позволили поддержать наиболее уязвимые категории как бизнеса, так и граждан", - сказал Мишустин
.
Он отметил, что "динамика валового внутреннего продукта и инвестиций лучше ожиданий, уровень безработицы держится на минимуме, плавно снижается инфляция, но самое главное, наблюдается оживление внутреннего и прежде всего потребительского спроса".
"В среднесрочной перспективе все эти тенденции необходимо укрепить, они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны, на его базе готовится проект федерального бюджета на следующие три года", - заключил Мишустин.